Таємниці Гітлера: нацистський диктатор боявся отруєння і завів загін дегустаторів

Про те, що Гітлер користувався послугами дегустаторів, як давньоримський тиран, стало відомо лише тоді, коли одна з жінок, які залишилися в живих, розповіла свою історію. Тепер за її розповідями зняли фільм.

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Про це пише Daily Mail.

Трейлер фільму "Дегустатори"

95-річна Марго Вельк порушила десятиліття мовчання тільки 2013 року, розповівши, що в Адольфа Гітлера був загін із 15 жінок, які куштували все, що потрапляло до нього на стіл. У 2014 році жінка померла.

З огляду на те, що Гітлер був вегетаріанцем, Вельк і її колеги-дегустатори їли страви з болгарського перцю і спаржі, але боялися, що кожна трапеза стане останньою.

Італійський фільм "Дегустатори" дебютує в німецьких і британських кінотеатрах цього місяця.

Режисер Сільвіо Сольдіні розповів, що його фільм покаже, "як ці жінки щодня фактично грають у російську рулетку". Головною героїнею стала вигадана Роза Зауер, роль якої виконала актриса Еліза Шлотт.

Вельк стверджувала, що впродовж двох із половиною років працювала дегустатором у "Вовчому лігві" — ретельно охоронюваному командному центрі Гітлера на території сучасної Польщі.

Марго Вельк розповіла свою історію через десятиліття

"Їжа була чудовою, тільки найкращі овочі, спаржа, болгарський перець, все, що тільки можна собі уявити. І завжди з гарніром із рису або пасти. Але цей постійний страх — ми знали про всі ці чутки про отруєння і ніколи не могли насолодитися їжею. Щодня ми боялися, що це буде наша остання трапеза", — згадувала вона.

Марго була дружиною солдата вермахту, з Берліна виїхала, коли почастішали бомбардування союзників. Вона переїхала в Растенбург до родичів. Тепер це польське місто Кенштин.

Вона розповіла, що її призвали на цивільну службу і, крім посади дегустатора, призначили бухгалтером на кухню в комплексі "Вовче лігво". Марго розповідала, що ніколи не зустрічала Гітлера особисто: спілкувалася з його охороною з СС і бачила його німецьку вівчарку Блонді.

Параноя Гітлера щодо своєї безпеки виникла через кілька замахів на його життя.

Найуспішнішою була змова 20 липня, або операція "Валькірія", під час якої змовники на чолі з німецьким офіцером Клаусом фон Штауффенбергом спробували вбити Гітлера за допомогою бомби, захованої в портфелі. Диктатор вижив, відбувшись незначними травмами.

Марго Вельк говорила, що чула вибух.

"Ми сиділи на дерев'яних лавках, коли почули і відчули неймовірний сильний вибух. Ми впали на підлогу і я почула, як хтось крикнув: "Гітлер мертвий!" Але він не помер", — розповідала жінка.

Коли армія союзників перейшла в наступ, один з її друзів-есесівців порадив їй покинути "Вовче лігво".

Вельк розповіла, що інші жінки з команди дегустаторів вирішили залишитися в Растенбурзі, оскільки там були всі їхні сім'ї і це був їхній дім.

"Пізніше я дізналася, що росіяни розстріляли всіх інших 14 дівчат", — сказала вона.

Кадр із фільму "Дегустатори" Фото: скриншот

Згідно з радянським звітом про допити найближчих помічників Гітлера Гайнца Лінге і Отто Гюнше, диктатор наприкінці свого життя став настільки параноїдальним, що зажадав, щоб вода з його туалету, а також вода, в якій він варив яйця, були досліджені на наявність слідів отрути.

Після самогубства Гітлера в Берліні 30 квітня 1945 року і взяття німецької столиці радянськими військами Вельк стверджувала, що її неодноразово ґвалтували росіяни. Перенесені травми призвели до безпліддя. У 1946 році Марго возз'єдналася з чоловіком, якого вважала загиблим, і пара прожила разом до його смерті 1990 року.

Історики про дегустаторів Гітлера

Історія Марго Вельк була сприйнята скептично істориками Другої світової війни, хоча й привернула їхню увагу. Фелікс Бор, чия остання книга документує перебування Гітлера у "Вовчому лігві", заявив, що немає жодних доказів історії Вульк.

"Я провів три роки в архівах, досліджуючи перебування Гітлера там, і в жодній з розповідей секретарів, кухарів, слуг, військового персоналу або інших людей, які там перебували (а їх було до 2000 осіб у певний момент часу), не згадувалася команда жінок-дегустаторів", — зазначив він, але визнав, що у "Вовчому лігві" була складна система захисту запасів продовольства. Однак Фелікс визнав, що немає жодних конкретних доказів того, що твердження Вульк не відповідають дійсності.

Автор Свен Фелікс Келлерхофф також висловив сумніви щодо історії Марго, заявивши, що у Гітлера було два кухарі, які й куштували його їжу, перш ніж подати її на стіл.

Нагадаємо, раніше британський таблоїд публікував щоденники Юніті Мітфорд, аристократки, яка була палко закохана в Гітлера і намагалася накласти на себе руки, коли дізналася, що Німеччина воюватиме з Великою Британією.

А ЦРУ продовжувало шукати Гітлера в Південній Америці, навіть коли Берлін був узятий радянськими військами і тіло нацистського диктатора було знайдено біля бункера в Берліні, де він провів останні дні.