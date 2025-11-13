Гітлер відправив би себе в газові камери: вчені провели новий аналіз ДНК фюрера

Новий аналіз ДНК Адольфа Гітлера виявив приховане генетичне захворювання, яке могло негативно вплинути на розвиток його статевих органів. Учені вважають, що в німецького диктатора був синдром Кальмана.

Цей синдром порушує нормальне статеве дозрівання. Дослідники припускають, що через таке генетичне захворювання Гітлеру було складно будувати сексуальні стосунки, пише Independent.

Учені змогли скласти ДНК-профіль зі зразка закривавленої тканини, яку полковник армії США відрізав від дивана. Саме на ньому Гітлер наклав на себе руки в 1945 році. Ймовірно, дослідження викличе суперечки поле своєї офіційної публікації, але провідний генетик професор Турі Кінг заявила, що хотіла переконатися в тому, що аналіз буде проведено належним чином.

"Ми хотіли переконатися, що аналіз буде зроблено гранично виважено і суворо. Крім того, відмова від цього піднесла б цю особистість на якийсь п'єдестал. Якби Гітлер подивився на результати своїх генетичних досліджень, він би майже напевно відправив себе в газові камери", — заявила Кінг.

Деякі історії часів Першої світової війни говорять про те, що над Гітлером знущалися через розмір його геніталій. Виявлене генетичне захворювання вказало на те, що ймовірність розвитку у фюрера маленького статевого органу становила 1 до 10.

У 1923 році медичне дослідження, результати якого були оприлюднені тільки у 2015 році, показало, що у Гітлера було неопущення яєчка. Це підтверджує одну з зневажливих військових пісень про нього.

На думку історика з Потсдамського університету Алекса Дж. Кейя, таке захворювання може пояснювати "вкрай незвичну і майже беззавітну відданість Гітлера політиці".

"В інших високопоставлених нацистів були дружини, діти і навіть позашлюбні зв'язки. Гітлер — єдина людина з усього нацистського керівництва, у якої їх не було. Тому я думаю, що тільки за Гітлера нацистський рух міг прийти до влади", — пояснив Кей.

Крім цього, результати аналізу ДНК Гітлера розвіяли давні чутки про його єврейське походження. Але також у фюрера могла бути низка нейрорізноманітних і психічних захворювань. Автори дослідження не виключають, що Гітлер міг страждати від аутизму, шизофренії та біполярного розладу, але точно сказати, які саме симптоми в нього спостерігалися, неможливо.

Нагадаємо, нацистський диктатор боявся отруєння і завів загін дегустаторів. Про те, що Гітлер користувався послугами дегустаторів, як давньоримський тиран, стало відомо лише тоді, коли одна з жінок, які залишилися живими, розповіла свою історію. Тепер за її розповідями зняли фільм.