Вся элита Древнего Египта страдала от одной зависимости: что нашли в алебастровых вазах

Новое исследование показало, что древние египтяне употребляли опиум на повседневной основе. Этот наркотик широко использовался разными социально-экономическими слоями еще 3 тыс. лет назад.

“Наши результаты в сочетании с предыдущими исследованиями указывают на то, что употребление опиума в древнеегипетских культурах и соседних землях было не просто случайным или спорадическим. Опиум был неотъемлемой частью повседневной жизни”, - говорит исследователь из Йельского музея Пибоди Эндрю Ко, пишет Popular Science.

Автор исследования со своей командой изучил алебастровую вазу возрастом около 2,5 тыс. лет, и пришел к выводу, что необходимо ввести некоторые исторические корректировки. Эта реликвия в ходит в список из почти 10 нетронутых артефактов, которые были найдены при раскопках. Такие вазы находили на разных археологических памятниках, среди которых также была знаменитая гробница фараона Тутанхамона.

На исследуемой вазе были выгравированы надписи на четырех языках: египетском, аккадском, эламском и персидском.

“Ученые склонны изучать и восхищаться древними сосудами за их эстетические качества, но наша программа фокусируется на том, как они использовались и какие органические вещества в них содержались”, - отмечает автор исследования.

Он подчеркивает, что такие исследования помогают историкам узнать больше о повседневной жизни древних цивилизаций.

Впервые Ко заинтересовался алебастровой вазой, когда увидел на ее дне неизвестный ароматический осадок. Химический анализ этого осадка показал, что в нем содержался носкапин, тебаин, папаверин, гидрокотарнин и морфин. Все эти химические вещества являются биомаркерами опиума.

Авторы подчеркивают, что их открытие является всего лишь одним из множества подобных. Также отмечается, что такие сосуды с осадком опиума принадлежали не только фараонам и их семьям. Раньше археологи находили остатки наркотика в кувшинах из гробницы купеческой семьи, которая относилась к Новому царству (XVI–XI века до н. э.).

“Мы обнаружили следы опиатов, которые египетские алебастровые сосуды связывали с элитными обществами Месопотамии и служили частью более повседневной культурной среды Древнего Египта. Возможно, эти сосуды служили легко узнаваемыми культурными маркерами употребления опиума в древности, подобно тому, как кальяны сегодня ассоциируются с употреблением табака”, - добавляет исследователь.

Открытие также подтверждает анализ, который был проведен химиком Альфредом Лукасом почти 100 лет назад. Еще в 1922 году ученый был одним из тех, кто открыл гробницу Тутанхамона в Долине Царей. В 1933 году Лукас провел небольшое исследование алебастровых сосудов и в своей работе подробно описал липкие, темно-коричневые вещества на дне. Тогда ученый пришел к выводу, что загадочный осадок не являлся духами или какими-либо другими благовониями.

