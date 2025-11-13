Уся еліта Стародавнього Єгипту страждала від однієї залежності: що знайшли в алебастрових вазах

Нове дослідження показало, що стародавні єгиптяни вживали опіум на повсякденній основі. Цей наркотик широко використовувався різними соціально-економічними верствами ще 3 тис. років тому.

"Наші результати в поєднанні з попередніми дослідженнями вказують на те, що вживання опіуму в давньоєгипетських культурах і сусідніх землях було не просто випадковим або спорадичним. Опіум був невід'ємною частиною повсякденного життя", — говорить дослідник з Єльського музею Пібоді Ендрю Ко, пише Popular Science.

Автор дослідження зі своєю командою вивчив алебастрову вазу віком близько 2,5 тис. років, і дійшов висновку, що необхідно ввести деякі історичні коригування. Ця реліквія входить до списку з майже 10 незайманих артефактів, які були знайдені під час розкопок. Такі вази знаходили на різних археологічних пам'ятках, серед яких також була знаменита гробниця фараона Тутанхамона.

На досліджуваній вазі були вигравірувані написи чотирма мовами: єгипетською, аккадською, еламською та перською.

"Науковці схильні вивчати та захоплюватися стародавніми судинами за їхні естетичні якості, але наша програма фокусується на тому, як їх використовували та які органічні речовини в них містилися", — зазначає автор дослідження.

Він підкреслює, що такі дослідження допомагають історикам дізнатися більше про повсякденне життя стародавніх цивілізацій.

Уперше Ко зацікавився алебастровою вазою, коли побачив на її дні невідомий ароматичний осад. Хімічний аналіз цього осаду показав, що в ньому містився носкапін, тебаїн, папаверин, гідрокотарнін і морфін. Усі ці хімічні речовини є біомаркерами опіуму.

Автори підкреслюють, що їхнє відкриття є всього лише одним із безлічі подібних. Також наголошується, що такі посудини з осадом опіуму належали не тільки фараонам та їхнім родинам. Раніше археологи знаходили залишки наркотику в глечиках із гробниці купецької сім'ї, яка належала до Нового царства (XVI-XI століття до н. е.).

"Ми виявили сліди опіатів, які єгипетські алебастрові посудини пов'язували з елітними суспільствами Месопотамії та слугували частиною повсякденнішого культурного середовища Стародавнього Єгипту. Можливо, ці посудини слугували легко впізнаваними культурними маркерами вживання опіуму в давнину, подібно до того, як кальяни сьогодні асоціюються з вживанням тютюну", — додає дослідник.

Відкриття також підтверджує аналіз, який був проведений хіміком Альфредом Лукасом майже 100 років тому. Ще 1922 року вчений був одним із тих, хто відкрив гробницю Тутанхамона в Долині Царів. У 1933 році Лукас провів невелике дослідження алебастрових посудин і у своїй роботі детально описав липкі, темно-коричневі речовини на дні. Тоді вчений дійшов висновку, що загадковий осад не був парфумами або будь-якими іншими пахощами.

Нагадаємо, несподіване відкриття було зроблено в гробниці Стародавнього Єгипту. Нове дослідження припускає, що стародавні єгиптяни, можливо, закарбували Чумацький Шлях на ілюстрацію з гробниці віком 3000 років. Ця знахідка може бути найдавнішим відомим зображенням нашої галактики і змінити розуміння ранніх астрономічних знань стародавніх цивілізацій.