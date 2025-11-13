На чаек нужно кричать: ученые нашли слабину у надоедливых птиц

В новом исследовании ученые испробовали несколько разных способов отогнать надоедливую чайку. Как оказалось, на птиц можно просто накричать, при чем громкость голоса не будет иметь значения – чайки реагируют на интонации.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Biology Letters, протестировали разные способы отпугивания серебристых чаек от закрытого контейнера с картошкой фри, который стоял на земле. Результаты показали, что достаточно всего лишь накричать на чайку, чтобы спугнуть ее, пишет Gizmodo.

“Когда пытаешься отпугнуть чайку, которая пытается украсть твою еду, обычный разговор может остановить птицу, но чтобы ее спугнуть, нужно на чайку накричать”, - говорит исследователь из Центра экологии и охраны природы Эксетерского университета и соавтор исследования Нилтье Бугерт.

В рамках эксперимента было опробовано три разных метода. Когда чайки приближались к еде, ученые включали записи мужского голоса, который агрессивно кричал: “Нет, не подходи, это моя еда”. Те же словам повторялись нейтральным голосом, либо же ученые включали пение малиновки.

В итоге три метода были опробованы на 61 чайке из 9 приморских городов Корнуолла.

Результаты показали, что почти половина чаек улетала в течение минуты от крика. Еще 15% птиц нехотя отошли услышав запись нейтрального голоса. Около 70% чаев никуда не ушли и не улетели от звука пения малиновки.

“Мы обнаружили, что городские чайки были более бдительными и меньше клевали контейнер с едой, когда мы воспроизводили им мужской голос. Разница заключалась в том, что чайки чаще улетали при крике и чаще просто уходили, когда голос был спокойным”, - отмечает соавтор исследования.

Также ученые обращают внимание на то, что на реакцию чаек никак не влияла громкость голоса, так как обе записи были сделаны с одинаковой громкостью. Это говорит о том, что чайки могут различать акустические свойства человеческих голосов.

“Видимо, чайки обращают внимание на то, как мы с ними говорим, чего ранее не наблюдалось ни у одного дикого вида. Такое умение можно было встретить только у одомашненных животных, которых поколениями разводили рядом с человеком”, - объясняет эксперт.

Исследователи подчеркивают, что цель их работы заключается в защите птиц. Результаты наглядно показывают, что не стоить прибегать к физическому насилию.

“Мы не хотим, чтобы люди причиняли им вред. Это вид, нуждающийся в охране, и этот эксперимент показывает, что существуют мирные способы отпугивания их, не связанные с физическим контактом”, - подытожили ученые.

