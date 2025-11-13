На чайок потрібно кричати: вчені знайшли слабину у надокучливих птахів

У новому дослідженні вчені випробували кілька різних способів відігнати надокучливу чайку. Як виявилося, на птахів можна просто накричати, при чому гучність голосу не матиме значення — чайки реагують на інтонації.

Автори дослідження, опублікованого в журналі Biology Letters, протестували різні способи відлякування сріблястих чайок від закритого контейнера з картоплею фрі, який стояв на землі. Результати показали, що достатньо всього лише накричати на чайку, щоб злякати її, пише Gizmodo.

"Коли намагаєшся відлякати чайку, яка намагається вкрасти твою їжу, звичайна розмова може зупинити птаха, але щоб його злякати, потрібно на чайку накричати", — каже дослідниця з Центру екології та охорони природи Ексетерського університету і співавторка дослідження Нілтьє Бугерт.

У рамках експерименту було випробувано три різні методи. Коли чайки наближалися до їжі, вчені вмикали записи чоловічого голосу, який агресивно кричав: "Ні, не підходь, це моя їжа". Ті самі слова повторювалися нейтральним голосом, або ж учені вмикали спів малинівки.

У підсумку три методи було випробувано на 61 чайці з 9 приморських міст Корнуолла.

Результати показали, що майже половина чайок відлітала протягом хвилини від крику. Ще 15% птахів знехотя відійшли, почувши запис нейтрального голосу. Близько 70% чайок нікуди не пішли й не полетіли від звуку співу малинівки.

"Ми виявили, що міські чайки були більш пильними та менше клювали контейнер з їжею, коли ми відтворювали їм чоловічий голос. Різниця полягала в тому, що чайки частіше відлітали під час крику і частіше просто йшли, коли голос був спокійним", — зазначає співавтор дослідження.

Також учені звертають увагу на те, що на реакцію чайок жодним чином не впливала гучність голосу, оскільки обидва записи були зроблені з однаковою гучністю. Це свідчить про те, що чайки можуть розрізняти акустичні властивості людських голосів.

"Мабуть, чайки звертають увагу на те, як ми з ними говоримо, чого раніше не спостерігалося в жодного дикого виду. Таке вміння можна було зустріти тільки в одомашнених тварин, яких поколіннями розводили поруч із людиною", — пояснює експерт.

Дослідники наголошують, що мета їхньої роботи полягає в захисті птахів. Результати наочно показують, що не варто вдаватися до фізичного насильства.

"Ми не хочемо, щоб люди завдавали їм шкоди. Це вид, який потребує охорони, і цей експеримент показує, що існують мирні способи відлякування їх, не пов'язані з фізичним контактом", — підсумували вчені.

