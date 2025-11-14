В окаменелой рвоте нашли вымерший вид: ученые думали, что это рыба, но сильно ошибались

Новое исследование показало, что около 110 млн лет назад динозавр съел двух птерозавров и четыре рыбешки, после чего его стошнило. Его рвотная масса окаменела благодаря сочетанию редких геологических условий.

Археологи давно обнаружили окаменевшую массу, но до недавнего времени считали, что это всего лишь останки рыб, пишет Gizmodo.

Палеонтолог из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Норти Алин Жиларди и ее команда снова проанализировала окаменелость. Они поняли, что останки слишком странные для того, чтобы быть просто ошметками рыбы. Подозрения команды оказались верны.

В окаменелости обнаружились останки совершенно нового вида птерозавров. Он также стал первым вымершим видом, чьи останки обнаружили в окаменелой рвоте динозавра.

У птерозавра, которого назвали Bakiribu waridza, были необычные челюсти и зубы, не свойственные ни одному известному птерозавру, говорит старший автор исследования Жиларди. По ее словам, археологам впервые удалось найти представителя редкой группы птерозавров-фильтраторов в Бразилии. Ученые предполагают, что у них был длинный клюв и зубы, которые служили для улавливания мелкой добычи.

Окаменелость с останками неизвестного ранее вида динозавров Фото: Aline Ghilardi

Эксперты добавляют, что бромалиты – окаменевшие останки пищеварительного тракта, встречаются крайне редко, но их все же можно отыскать. Для сохранения рвотных масс на протяжении сотен миллионов лет необходимы очень особенные условия. Они должны окаменеть в спокойной, низкоэнергетической среде.

“В противном случае они разрушаются дождем, волнами, ветром, падальщиками или просто рассыпаются”, - говорит автор исследования.

Останки в таких окаменелостях часто фрагментированы, поэтому палеонтологам необходимо проводить тщательное микроскопическое исследование. Но в описываемом случае, останки птерозавра оказались на удивление четкими.

Несмотря на это, команда долгое время не решалась назвать найденные останки новым видом. По сути, они даже не осознавали, что сама окаменелость была отрыгнутой, хотя и заметили, что форма и расположение костей были крайне необычными.

После нескольких этапов проверки, команда решила изучить окаменелость более подробно. Пазл начал складываться, когда ученые предположили, что смотря на отрыгнутые кости птерозавра.

Хорошая сохранность костей помогла ученые разобраться в том, как выглядел представитель вымершего вида динозавров. У него были удлиненные челюсти, усеянные длинными, тонкими зубами. Эти птерозавры, вероятно, ловили пищу подобно современным фламинго. Что касается того, чьи это были рвотные массы, исследователи пока не уверены.

