У скам'янілій блювоті знайшли вимерлий вид: учені думали, що це риба, але сильно помилялися

Нове дослідження показало, що близько 110 млн років тому динозавр з'їв двох птерозаврів і чотири рибки, після чого його знудило. Його блювотна маса скам'яніла завдяки поєднанню рідкісних геологічних умов.

Археологи давно виявили скам'янілу масу, але донедавна вважали, що це всього лише останки риб, пише Gizmodo.

Палеонтолог із Федерального університету Ріу-Гранді-ду-Норті Алін Жіларді та її команда знову проаналізувала скам'янілість. Вони зрозуміли, що рештки надто дивні для того, щоб бути просто уламками риби. Підозри команди виявилися правильними.

У скам'янілості виявилися останки абсолютно нового виду птерозаврів. Він також став першим вимерлим видом, чиї рештки виявили у скам'янілій блювоті динозавра.

Птерозавр, якого назвали Bakiribu waridza, мав незвичайні щелепи та зуби, не властиві жодному відомому птерозавру, каже старший автор дослідження Жиларді. За її словами, археологам вперше вдалося знайти представника рідкісної групи птерозаврів-фільтраторів у Бразилії. Вчені припускають, що в них був довгий дзьоб і зуби, які служили для уловлювання дрібної здобичі.

Відео дня

Скам'янілість з останками невідомого раніше виду динозаврів Фото: Aline Ghilardi

Експерти додають, що бромаліти — скам'янілі рештки травного тракту, трапляються вкрай рідко, але їх все ж можна відшукати. Для збереження блювотних мас протягом сотень мільйонів років необхідні дуже особливі умови. Вони повинні скам'яніти в спокійному, низькоенергетичному середовищі.

"В іншому разі вони руйнуються дощем, хвилями, вітром, падальниками або просто розсипаються", — каже автор дослідження.

Останки в таких скам'янілостях часто фрагментовані, тому палеонтологам необхідно проводити ретельне мікроскопічне дослідження. Але в описуваному випадку, останки птерозавра виявилися напрочуд чіткими.

Попри це, команда довгий час не наважувалася назвати знайдені останки новим видом. По суті, вони навіть не усвідомлювали, що сама скам'янілість була відригнутою, хоча й помітили, що форма і розташування кісток були вкрай незвичайними.

Після кількох етапів перевірки, команда вирішила вивчити скам'янілість більш детально. Пазл почав складатися, коли вчені припустили, що дивлячись на відригнуті кістки птерозавра.

Гарне збереження кісток допомогло вченим розібратися в тому, який вигляд мав представник вимерлого виду динозаврів. У нього були подовжені щелепи, усіяні довгими, тонкими зубами. Ці птерозаври, ймовірно, ловили їжу подібно до сучасних фламінго. Щодо того, чиї це були блювотні маси, дослідники поки що не впевнені.

Нагадаємо, знайдено найдавніші скам'янілості у світі. Нові скам'янілості були виявлені вченими недалеко від міста Сідмут у Девоні та тепер вважаються найдавнішими з коли-небудь виявлених скам'янілостей. Аналіз показує, що скам'янілим кісткам понад 241 мільйон років.