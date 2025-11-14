У снега на самом деле есть запах: снежинки в городе и арктической глуши пахнут по-разному

Это может показаться странным, однако, как у дождя или грозы, у снега также есть собственный аромат. Исследователи рассказали, чем пахнет снег и почему в разных уголках Земли его запах может отличаться.

Идея о том, что можно почувствовать запах снега, может показаться слегка причудливой. Однако существуют веские доказательства того, что некоторые люди действительно могут учуять грозу или дождь, поэтому идея о том, что у снегопада есть собственный аромат — не так уж неправдоподобна, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Запах дождя и грозы

В 1960-х годах австралийские ученые даже придумали термин "петрикор" для описания теплого и землистого аромата во время дождя. Этот запах, как известно, создается несколькими факторами, а именно бактериями, обитающими в почве, которые под воздействием дождевой воды выделяют соединение геосмин. Воздух также становится немного теплее и влажнее, что уносит эти пахучие молекулы.

Відео дня

Известно, что некоторые люди также могут учуять приближение бури благодаря присутствию озона, обладающего легким металлическим и чистым ароматом, напоминающим запах хлора. Некоторые говорят, что при небольших концентрациях он сравним со сладким запахом клевера. Когда грозы набирают силу, нисходящие потоки ветра могут переносить озон с больших высот, где люди могут почувствовать его.

Чем пахнет снег?

Некоторые исследователи утверждают, что подобное происходит и со снегом. В 2022 году профессор клинической нейробиологии и исследователь обоняния в Центре химических чувств Монелла Охан Лундстром объяснил, как снег впитывает в себя воздушные соединения из окружающей среды во время падения. Со временем он поглощает больше этих тонких ароматов, усиливая свой аромат.

По словам ученого, снег впитывает окружающие ароматы, а потому снежинки в городе и арктической глуши, по сути, будут пахнуть по-разному. Это неудивительно, учитывая, что исследования показали, как снег может легко поглощать аэрозоли и органические загрязнители из выхлопных газов автомобилей.

Еще одна теория предполагает, что на самом деле мы не чувствуем запах самого снега, а скорее замечаем отсутствие запаха. Дело в том, что во время теплой погоды растения выделяют органические соединения, бактерии пробуждаются к жизни, а воздух становится влажным и активным, что позволяет молекулам легко перемещаться.

С другой стороны, холод "приглушает запахи". В морозную погоду выделяется мало ароматов, а те, что есть, не так просто распространяются в холодном воздухе. В результате, то, что мы считаем запахом снега, на самом деле может быть не более чем отсутствием большинства запахов. Именно поэтому ледяной горный воздух зимой может казаться таким свежим, бодрящим и чистым.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученый рассказал, какая химия заставляет дождь пахнуть.

Ранее Фокус писал о том, что ученые воссоздали запах потусторонней жизни Древнего Египта.