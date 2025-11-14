У снігу насправді є запах: сніжинки у місті та арктичній глушині пахнуть по-різному

Це може здатися дивним, проте, як у дощу чи грози, сніг також має власний аромат. Дослідники розповіли, чим пахне сніг і чому в різних куточках Землі його запах може відрізнятися.

Ідея про те, що можна відчути запах снігу, може здатися злегка химерною. Однак існують вагомі докази того, що деякі люди справді можуть відчути грозу або дощ, тому ідея про те, що в снігопаду є власний аромат, — не така вже й неправдоподібна, пише IFLScience.

Запах дощу і грози

У 1960-х роках австралійські вчені навіть вигадали термін "петрикор" для опису теплого і землистого аромату під час дощу. Цей запах, як відомо, створюється кількома факторами, а саме бактеріями, що мешкають у ґрунті, які під впливом дощової води виділяють сполуку геосмін. Повітря також стає трохи теплішим і вологішим, що забирає ці пахучі молекули.

Відомо, що деякі люди також можуть відчути наближення бурі завдяки присутності озону, що має легкий металевий і чистий аромат, який нагадує запах хлору. Деякі кажуть, що за невеликих концентрацій його можна порівняти з солодким запахом конюшини. Коли грози набирають силу, низхідні потоки вітру можуть переносити озон з великих висот, де люди можуть відчути його.

Чим пахне сніг?

Деякі дослідники стверджують, що подібне відбувається і зі снігом. У 2022 році професор клінічної нейробіології та дослідник нюху в Центрі хімічних почуттів Монелла Охан Лундстром пояснив, як сніг вбирає в себе повітряні сполуки з навколишнього середовища під час падіння. З часом він поглинає більше цих тонких ароматів, посилюючи свій аромат.

За словами вченого, сніг вбирає навколишні аромати, а тому сніжинки в місті та арктичній глушині, по суті, пахнутимуть по-різному. Це не дивно з огляду на те, що дослідження показали, як сніг може легко поглинати аерозолі та органічні забруднювачі з вихлопних газів автомобілів.

Ще одна теорія припускає, що насправді ми не відчуваємо запах самого снігу, а скоріше помічаємо відсутність запаху. Річ у тім, що під час теплої погоди рослини виділяють органічні сполуки, бактерії прокидаються до життя, а повітря стає вологим і активним, що дає змогу молекулам легко переміщатися.

З іншого боку, холод "приглушує запахи". У морозну погоду виділяється мало ароматів, а ті, що є, не так просто поширюються в холодному повітрі. Таким чином, те, що ми вважаємо запахом снігу, насправді може бути не більше ніж відсутністю більшості запахів. Саме тому крижане гірське повітря взимку може здаватися таким свіжим, бадьорим і чистим.

