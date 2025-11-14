Настройки честности на 90%: создан тот самый саркастичный робот ТАРС из фильма "Интерстеллар" (видео)

Выпускник Института робототехники Университета Карнеги-Меллона Адитья Шрипада разработал небольшого модульного робота. Его внешний вид был вдохновлен роботом ТАРС из фильма “Интерстеллар”, который запомнился фанатам своим сарказмом.

Интересный проект уже успел получить мировое признание, став финалистом премии Майка Стилмана на 24-й конференции IEEE RAS Humanoids в Сеуле. Эта одна из самых престижных премий в области исследований человекоподобных роботов, пишет New Atlas.

“Не было ни лаборатории, ни финансирования, только бессонные ночи и выходные, да ещё желание вновь ощутить радость создания роботов. Первый прототип едва стоял на ногах, второй делал несколько неуверенных шагов, а спустя семь итераций появился TARS3D — небольшой робот, который мог и ходить, и катиться”, - рассказал Шрипада.

Настоящий робот TARS3D Фото: Aditya Sripada

По своему внешнему виду робот напоминает ТАРС из “Интерстеллар” – охапка прямоугольных конечностей, которые двигаются так, что кажется вот-вот упадут. Именно такой робот сопровождал в фильме главных героев, и согласно сюжету, был разработан NASA для исследования инопланетных миров.

Несмотря на голливудскую схожесть, робот Шрипады основывается на вполне реальных исследованиях адаптивного передвижения. Также он может получить практическое применение в NASA в области планетарной робототехнике.

“Насколько мне известно, это единственная воссозданная версия TARS, которая может как ходить, так и катиться”, - говорит инженер.

В ходьбе робота используется гибридный подход, который в будущем может позволить человекоподобным роботам работать на любой местности и выполнять любые задачи.

“Этот проект напомнил мне, почему я вообще влюбился в робототехнику”, - признается Шрипада.

Что же касается NASA, то агентство давно ищет роботов, которые смогли бы как ходить, так и перекатываться. Такой гибрид стал бы идеальным для исследования Луны и Марсе, где местный ландшафт от каменных насыпей до пыльных дюн, а также отвесных кратеров.

Минималистичный каркас TARS3D и двухрежимное передвижение могут сделать его особенно полезным для автономных исследований, транспортировки или оказания помощи в экстремальных условиях.

“Иногда самая значимая работа начинается всего лишь с любопытства и готовности «Посмотреть, к чему это приведет”, — подытожил разработчик.

