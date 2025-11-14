Налаштування чесності на 90%: створено того самого саркастичного робота ТАРС із фільму "Інтерстеллар" (відео)

Випускник Інституту робототехніки Університету Карнегі-Меллона Адітья Шріпада розробив невеликого модульного робота. Його зовнішній вигляд був натхненний роботом ТАРС із фільму "Інтерстеллар", який запам'ятався фанатам своїм сарказмом.

Цікавий проєкт уже встиг отримати світове визнання, ставши фіналістом премії Майка Стілмана на 24-й конференції IEEE RAS Humanoids у Сеулі. Це одна з найпрестижніших премій у галузі досліджень людиноподібних роботів, пише New Atlas.

"Не було ні лабораторії, ні фінансування, тільки безсонні ночі та вихідні, та ще й бажання знову відчути радість створення роботів. Перший прототип ледь стояв на ногах, другий робив кілька невпевнених кроків, а за сім ітерацій з'явився TARS3D — невеликий робот, який міг і ходити, і котитися", — розповів Шріпада.

Справжній робот TARS3D Фото: Aditya Sripada

За своїм зовнішнім виглядом робот нагадує ТАРС з "Інтерстеллар" — оберемок прямокутних кінцівок, які рухаються так, що здається от-от впадуть. Саме такий робот супроводжував у фільмі головних героїв, і згідно з сюжетом, був розроблений NASA для дослідження інопланетних світів.

Попри голлівудську схожість, робот Шріпади ґрунтується на цілком реальних дослідженнях адаптивного пересування. Також він може отримати практичне застосування в NASA в галузі планетарної робототехніки.

"Наскільки мені відомо, це єдина відтворена версія TARS, яка може як ходити, так і котитися", — каже інженер.

У ходьбі робота використовується гібридний підхід, який у майбутньому може дати змогу людиноподібним роботам працювати на будь-якій місцевості та виконувати будь-які завдання.

"Цей проєкт нагадав мені, чому я взагалі закохався в робототехніку", — зізнається Шріпада.

Що ж до NASA, то агентство давно шукає роботів, які змогли б як ходити, так і перекочуватися. Такий гібрид став би ідеальним для дослідження Місяця та Марсу, де місцевий ландшафт від кам'яних насипів до запорошених дюн, а також стрімких кратерів.

Мінімалістичний каркас TARS3D і дворежимне пересування можуть зробити його особливо корисним для автономних досліджень, транспортування або надання допомоги в екстремальних умовах.

"Іноді найбільш значуща робота починається всього лише з цікавості та готовності "подивитися, до чого це призведе", — підсумував розробник.

