В тропических лесах найдено очень странное существо: похоже на лягушку, но не лягушка

В новом исследовании ученые открыли сразу семь новых видов необычных насекомых. Наиболее удивительно то, что неизвестные ранее виды похожи на лягушек, но не являются ими.

Исследование было проведено учеными из Университета Англия Раскина в Кембридже — в результате исследователям удалось открыть сразу семь новых видов необычных насекомых, похожих на лягушек. Все они, по словам ученых, являются цикадками, относящимися к роду Batracomorphus, и были обнаружены доктором Элвином Хелденом во время полевых работ в тропических лесах Уганды, пишет PHYS.org.

Название Batracomorphus происходит от греческого "похожий на лягушку". Эти цикадки преимущественно зеленого цвета, обладают большими глазами и прыгают, используя длинные задние ноги, прижатые к телу, как у лягушек.

По словам исследователей, это первый вид Batracomorphus, обнаруженный в Африке с 1981 года. До сих пор в мире было известно 375 видов Batracomorphus, из которых лишь два были зарегистрированы в Великобритании.

По словам доктора Хелдена, все семь новых видов были обнаружены с помощью световых ловушек в тропических лесах на высоте более 1500 метров над уровнем море в Национальном парке Кибале в Уганде.

В ходе исследования ученые также столкнулись со сложной задачей подтверждения того, что обнаруженные особи являются новыми для науки. Цикадки этого рода выглядят практически одинаково, и единственный надежный способ отличить виды — это изучение их гениталий.

Известно, что цикадки размножаются по принципу "замка и ключа". Простыми словами, гениталии самцов имеют уникальную форму, подходящую лишь для самок одного вида. Эти сложные структуры, состоящие из того же прочного материала, что и их экзоскелет, означают, что успешное спаривание возможно только между цикадками одного вида, что исключает гибридизацию.

По словам энтомолога и сотрудника Центра исследований экологии, эволюции и окружающей среды Университета Англия Раскин, доктора Хелден, цикадки — очаровательные создания, однако некоторые из них могут быть вредителями для таких культур как кукуруза и рис. Они также являются источником пищи для птиц и других насекомых, а их присутствие, как правило, считается признаком здоровой экосистемы.

Доктор Хелден отмечает, что шесть новых видов цикадок получили греческие названия в честь их отличительных особенностей или места обнаружения. Но одна из них, Batracomorphus ruthae, имеет очень личное значение — название вида посвящено матери ученого.

