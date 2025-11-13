Видел Землю до нашествия динозавров: найден древний крокодил-воин, бродивший в "броне"

Исследователи обнаружили древнего гигантского ящера, обитавшего на планете около 240 миллионов лет назад, еще до того, как на Земле появились динозавры. Любопытно, что древний гигант с острыми зубами выглядел точь-в-точь как динозавр.

В новом исследовании команда из Федерального университета Санта-Марии в Бразилии обнаружила гигантского ящера-воина, обитавшего на территории современной Бразилии около 240 миллионов лет назад в триасовый период, еще до появления динозавров. Считается, что это открытие заполняет пробелы в наших знаниях о временах, когда динозавры еще не захватили Землю. Кроме того, новые данные еще больше подчеркивают связь между территориями современной Африки и Южной Америки, пишет Live Science.

По словам ведущего автора исследования, палеонтолога Родриго Темпа Мюллера, не менее любопытным кажется и то, что панцирный ящер был невероятно похож на динозавра, хотя на самом деле является древним предком современных крокодилов. Ученые назвали существа Tainrakuasuchus bellator, что представляет собой смесь греческого, латинского и языка коренных народов Бразилии гуарани и означает "крокодил-воин с острыми зубами".

Считается, что новое открытие может пролить свет на ключевой момент в истории жизни на Земли — период, предшествовавший появлению динозавров. Известно, что триасовый период на суше доминировали архозавры — группа рептилий, делящихся на две группы:

орнитозухии, эволюционировала в птиц и динозавров;

псевдозухии, дала начало крокодилам, таким как современные крокодилы.

Новый вид, открытый учеными, относится к псевдозухиям. Считается, что представители вида достигали около 2,4 метра в длину и веса 60 килограммов. У них была длинная шея и тонкая челюсть, наполненная зубами. К слову, ранее в Южной Америке было обнаружено невероятно мало останков псевдозухий.

Инфографика, показывающая размер и строение скелета T. bellator Фото: Caio Fantini

Частичный скелет Tainrakuasuchus bellator был обнаружен учеными во время раскопок в мае текущего года в муниципалитете Дона-Франциска в Бразилии. Среди окаменелостей были найдены нижняя челюсть, позвоночник и таз. Спина рептилии была покрыта костными пластинами, называемыми остеодермами, которые есть и у современных крокодилов.

По словам Мюллера, это животное было активным хищником, но несмотря на свои весьма внушительные размеры, вовсе не было самым крупным охотником того времени. В той же экосистеме, как известно, обитали гиганты длиной до семи метров

Несмотря на разнообразие псевдозухий, по словам ученых, они все еще остаются плохо изученными. Более того, ископаемые останки некоторых из их групп крайне редки в палеонтологической летописи. Авторы исследования также отмечают, что Tainrakuasuchus bellator тесно связан с другой особью, обнаруженной в Танзании. Mandasuchus tanyauchen, обнаруженный в 1933 году, жил около 245 миллионов лет назад, когда Африка и Южная Америка входили в состав суперконтинента Пангея.

По словам Мюллера, в то время земные континенты еще были соединены, что позволяло животным свободно расселяться по регионам, которые сегодня разделены океанами. В результате фауны Бразилии и Африки имели ряд общих элементов, отражающих переплетенную эволюционную и экологическую историю

