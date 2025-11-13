Бачив Землю до навали динозаврів: знайдено стародавнього крокодила-воїна, який бродив у "броні"

Дослідники виявили стародавнього гігантського ящера, що мешкав на планеті близько 240 мільйонів років тому, ще до того, як на Землі з'явилися динозаври. Цікаво, що стародавній гігант із гострими зубами мав вигляд точнісінько як динозавр.

У новому дослідженні команда з Федерального університету Санта-Марії в Бразилії виявила гігантського ящера-воїна, що мешкав на території сучасної Бразилії близько 240 мільйонів років тому в тріасовий період, ще до появи динозаврів. Вважається, що це відкриття заповнює прогалини в наших знаннях про часи, коли динозаври ще не захопили Землю. Крім того, нові дані ще більше підкреслюють зв'язок між територіями сучасної Африки та Південної Америки, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами провідного автора дослідження, палеонтолога Родріго Темпа Мюллера, не менш цікавим видається і те, що панцирний ящір був неймовірно схожий на динозавра, хоча насправді є давнім предком сучасних крокодилів. Науковці назвали істоту Tainrakuasuchus bellator, що є сумішшю грецької, латинської та мови корінних народів Бразилії гуарані й означає "крокодил-воїн з гострими зубами".

Відео дня

Вважається, що нове відкриття може пролити світло на ключовий момент в історії життя на Землі — період, що передував появі динозаврів. Відомо, що в тріасовий період на суші домінували архозаври — група рептилій, які поділяються на дві групи:

орнітозухії, еволюціонувала в птахів і динозаврів;

псевдозухії, дала початок крокодилам, таким як сучасні крокодили.

Новий вид, відкритий вченими, належить до псевдозухій. Вважається, що представники виду досягали близько 2,4 метра в довжину і ваги 60 кілограмів. У них була довга шия і тонка щелепа, наповнена зубами. До слова, раніше в Південній Америці було виявлено неймовірно мало останків псевдозухій.

Інфографіка, що показує розмір і будову скелета T. bellator Фото: Caio Fantini

Частковий скелет Tainrakuasuchus bellator був виявлений вченими під час розкопок у травні поточного року в муніципалітеті Дона-Франциска в Бразилії. Серед скам'янілостей були знайдені нижня щелепа, хребет і таз. Спина рептилії була вкрита кістковими пластинами, званими остеодермами, які є і в сучасних крокодилів.

За словами Мюллера, ця тварина була активним хижаком, але попри свої досить значні розміри, зовсім не була найбільшим мисливцем того часу. У тій же екосистемі, як відомо, мешкали гіганти завдовжки до семи метрів

Попри різноманітність псевдозухій, за словами вчених, вони все ще залишаються погано вивченими. Ба більше, викопні рештки деяких з їхніх груп вкрай рідкісні в палеонтологічному літописі. Автори дослідження також зазначають, що Tainrakuasuchus bellator тісно пов'язаний з іншою особиною, виявленою в Танзанії. Mandasuchus tanyauchen, виявлений у 1933 році, жив близько 245 мільйонів років тому, коли Африка і Південна Америка входили до складу суперконтиненту Пангея.

За словами Мюллера, у той час земні континенти ще були з'єднані, що давало змогу тваринам вільно розселятися регіонами, які сьогодні розділені океанами. У результаті фауни Бразилії та Африки мали низку спільних елементів, що відображають переплетену еволюційну та екологічну історію

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Чилі знайшли кладовище перших ящерів, які навчилися літати.

Раніше Фокус писав про те, що морські динозаври страждали на артрит — британські вчені.