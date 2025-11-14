У тропічних лісах знайдено дуже дивну істоту: схожа на жабу, але не жаба

У новому дослідженні вчені відкрили одразу сім нових видів незвичайних комах. Найдивовижніше те, що невідомі раніше види схожі на жаб, але не є ними.

Дослідження було проведене вченими з Університету Англія Раскіна в Кембриджі — в результаті дослідникам вдалося відкрити відразу сім нових видів незвичайних комах, схожих на жаб. Усі вони, за словами вчених, є цикадками, що належать до роду Batracomorphus, і були виявлені доктором Елвіном Хелденом під час польових робіт у тропічних лісах Уганди, пише PHYS.org.

Назва Batracomorphus походить від грецького "схожий на жабу". Ці цикадки переважно зеленого кольору, мають великі очі та стрибають, використовуючи довгі задні ноги, притиснуті до тіла, як у жаб.

За словами дослідників, це перший вид Batracomorphus, виявлений в Африці з 1981 року. Досі у світі було відомо 375 видів Batracomorphus, з яких лише два були зареєстровані у Великій Британії.

За словами доктора Хелдена, всі сім нових видів були виявлені за допомогою світлових пасток у тропічних лісах на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря в Національному парку Кібале в Уганді.

Під час дослідження вчені також зіткнулися зі складним завданням підтвердження того, що виявлені особини є новими для науки. Цикадки цього роду виглядають практично однаково, і єдиний надійний спосіб відрізнити види — це вивчення їхніх геніталій.

Відомо, що цикадки розмножуються за принципом "замка і ключа". Простими словами, геніталії самців мають унікальну форму, яка підходить лише для самок одного виду. Ці складні структури, що складаються з того ж міцного матеріалу, що і їхній екзоскелет, означають, що успішне спаровування можливе тільки між цикадками одного виду, що виключає гібридизацію.

За словами ентомолога і співробітника Центру досліджень екології, еволюції та довкілля Університету Англія Раскін, доктора Хелден, цикадки — чарівні створіння, проте деякі з них можуть бути шкідниками для таких культур, як кукурудза і рис. Вони також є джерелом їжі для птахів та інших комах, а їхню присутність, як правило, вважають ознакою здорової екосистеми.

Доктор Хелден зазначає, що шість нових видів цикадок отримали грецькі назви на честь їхніх відмінних особливостей або місця виявлення. Але одна з них, Batracomorphus ruthae, має дуже особисте значення — назва виду присвячена матері вченого.

