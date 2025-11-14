Пугала на огороде изобрели не люди: какие еще животные используют их, чтобы отпугивать хищников

Исследователи обнаружили, что мелкие пауки также используют чучела, чтобы выглядеть более крупными и устрашающими, тем самым отпугивая хищников. Для создания своих обманок пауки используют паутину и подручный мусор.

Недавно ученые сообщили о новом открытии, связанном с паучьей паутиной — речь о зигзагах, которые можно заметить на сетях. Эти шелковые узоры получили название стабилименты (stabilimenta) и служат самым разным целям. Но теперь ученые сделали еще одно, более любопытное открытие — оказывается, пауки также используют пугала, чтобы отпугнуть хищников, пишет IFLScience.

В случае с зигзагами, считается, что они действуют как "дверные звонки", сообщая владельцам сетей о появлении пищи. В новой работе ученые описали еще один вид стабилиментов, представляющих собой нечто большее, чем набор линий.

Исследования показали, что у этих структур есть центральное тело и восемь ног и они представляют собой приманки, которые создают более мелкие пауки, чтобы выглядеть как более крупные. Простыми словами, пауки строят и размещают на своих сетях пугала, чтобы отвадить непрошеных гостей.

Отметим, что о паучьих ловушках говорят уже несколько десятилетий. Но до этого момента они не были официально задокументированы. Теперь ученые официально описали их в статье, раскрывающей навыки изготовления ловушек двумя географически изолированными видами Cyclosa, рода пауков-кругопрядов.

В ходе исследования ученые провели ряд экспериментов, чтобы выяснить, можно ли считать некоторые необычные паучьи конструкции ловушками. Полевые эксперименты были проведены в двух географически изолированных местах: Перу и Филиппинах. Первая партия изображений была получена в 2012 году, а последующие серии наблюдений были проведены в 2014 и 2022 годах.

Данные указывают на то, что перуанские и филиппинские виды Cyclosa создавали стабилизирующие конструкции из останков добычи и растительного материала, имеющего центральное тело с множеством линейных выступов. Число ног стабилиментума варьировалось от пяти до восьми.

Наблюдения показали, что во время нападения хищников филиппинский вид прячется внутри своего стабилиментума, что позволяет ему оставаться незамеченным до тех пор, пока хищник не откажется от своей затеи. В то же время перуанский вид садится на паутину над своим паучьим чучелом и выглядит как небольшой выступ в сравнении с более крупной структурой. Предполагается, что таким образом пауки пытаются отвлечь внимание хищников.

Стабилиментум может даже служить двойной защитой, немного напоминая птичий помет, что, как мы видим, является эффективным отпугивающим средством для многих видов. Однако ученые признают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы лучше разобраться в этом вопросе.

