Опудала на городі винайшли не люди: які ще тварини використовують їх, щоб відлякувати хижаків

Дослідники виявили, що дрібні павуки також використовують опудала, щоб виглядати більшими й страхітливими, тим самим відлякуючи хижаків. Для створення своїх обманок павуки використовують павутину і підручне сміття.

Нещодавно вчені повідомили про нове відкриття, пов'язане з павуковою павутиною — йдеться про зигзаги, які можна помітити на сітках. Ці шовкові візерунки отримали назву стабіліменти (stabilimenta) і слугують найрізноманітнішим цілям. Але тепер вчені зробили ще одне, цікавіше відкриття — виявляється, павуки також використовують опудала, щоб відлякати хижаків, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У випадку із зигзагами, вважається, що вони діють як "дверні дзвінки", повідомляючи власникам мереж про появу їжі. У новій роботі вчені описали ще один вид стабіліментів, що являють собою щось більше, ніж набір ліній.

Відео дня

Дослідження показали, що у цих структур є центральне тіло і вісім ніг і вони являють собою приманки, які створюють дрібніші павуки, щоб виглядати як більші. Простими словами, павуки будують і розміщують на своїх сітях опудала, щоб відвадити непрошених гостей.

Зазначимо, що про павукові пастки говорять уже кілька десятиліть. Але до цього моменту вони не були офіційно задокументовані. Тепер вчені офіційно описали їх у статті, що розкриває навички виготовлення пасток двома географічно ізольованими видами Cyclosa, роду павуків-кругопрядів.

Під час дослідження вчені провели низку експериментів, щоб з'ясувати, чи можна вважати деякі незвичайні павукові конструкції пастками. Польові експерименти були проведені у двох географічно ізольованих місцях: Перу і Філіппінах. Першу партію зображень було отримано у 2012 році, а наступні серії спостережень було проведено у 2014 і 2022 роках.

Дані вказують на те, що перуанські та філіппінські види Cyclosa створювали стабілізуючі конструкції з решток здобичі та рослинного матеріалу, що має центральне тіло з безліччю лінійних виступів. Число ніг стабіліментума варіювалося від п'яти до восьми.

Спостереження показали, що під час нападу хижаків філіппінський вид ховається усередині свого стабіліментуму, що дає йому змогу залишатися непоміченим доти, доки хижак не відмовиться від свого задуму. Водночас перуанський вид сідає на павутину над своїм павуковим опудалом і виглядає як невеликий виступ порівняно з більшою структурою. Передбачається, що таким чином павуки намагаються відвернути увагу хижаків.

Стабіліментум може навіть слугувати подвійним захистом, трохи нагадуючи пташиний послід, що, як ми бачимо, є ефективним відлякувальним засобом для багатьох видів. Однак учені визнають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб краще розібратися в цьому питанні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розкрили секрет міцності павутини.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили новий вид павуків-птахоїдів.