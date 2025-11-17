У людей нашли еще одно чувство, похожее на "экстрасенсорное": его научно подтвердили

Ученым впервые удалось подтвердить наличие у людей еще одного чувства – дистанционного осязания. Это чувство присуще также и другим представителям животного мира. К примеру, кулики могут ощущать добычу под песком.

Исследование было проведено учеными из Лондонского университета королевы Марии и Университетского колледжа Лондона (UCL). Команда ученых решила выяснить, обладают ли люди тем же чувством, которое позволяет птицам обнаруживать пищу глубоко под песком, наблюдая за малейшими изменениями в движении песчинок, пишет New Atlas.

“Впервые было изучено дистанционное осязание у людей, и результаты меняют наше преставление о рецептивном поле живых существ, включая людей”, - говорит Лаборатории «Подготовленный разум» в Университете королевы Марии Элизабетта Версаче.

Ученые разработали эксперимент, чтобы воссоздать то, что происходит, когда кулики ищут корм в песке. Как оказалось, тонкие механические сдвиги происходят при изменении давления в среде, в данном случае в песке. Это происходит, когда рука человека, или клюв птицы, приближаются к закопанному предмету.

Відео дня

Участники эксперимента перемещали пальцы по пеку, ища спрятанный там куб. Людей просили определить его местоположение, прежде чем они фактически коснутся его.

Результаты участников эксперимента сравнили с результатами, которые продемонстрировал робот. Он был оснащен алгоритмом долговременной кратковременной памяти (LSTM). В результате человеческие руки продемонстрировали почти вдвое большую вероятность обнаружения куба по сравнению с искусственным датчиком.

У людей показатель попадания в “ожидаемый диапазон” составил 70,7%, остановившись в пределах 6,9 см при медианном расстоянии 2,7 см. У робота этот показатель составил 40%.

По мнению авторов исследования, этого вполне достаточно, чтобы подтвердить – люди могут ощущать объекты еще до того, как прикоснутся к ним. Но при условии, что этот объект находится в среде, который может передавать сигналы с помощью смещения и мельчайших изменений давления.

Исследователи надеются использовать эти результаты для усовершенствования тактильных ощущений роботов – процесса, который использует естественную чувствительность в реальных ситуациях, таких как раскопки и поисково-спасательные операции.

Напомним, у человека есть не 5 главных чувств, а гораздо больше. Многие люди считают, что у нас есть всего пять главных чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Но некоторые философы и нейробиологи утверждают, что у нас могут быть десятки чувств, которые мы просто принимаем как должное. Люди имеют разные способы воспринимать окружающий мир и ориентироваться в нем, а также ощущать, что происходит внутри наших тел.