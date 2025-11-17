У людей знайшли ще одне почуття, схоже на "екстрасенсорне": його науково підтвердили

Ученим уперше вдалося підтвердити наявність у людей ще одного почуття — дистанційного дотику. Це почуття притаманне також і іншим представникам тваринного світу. Наприклад, кулики можуть відчувати здобич під піском.

Дослідження було проведено вченими з Лондонського університету королеви Марії та Університетського коледжу Лондона (UCL). Команда вчених вирішила з'ясувати, чи володіють люди тим самим чуттям, яке дозволяє птахам виявляти їжу глибоко під піском, спостерігаючи за найменшими змінами в русі піщинок, пише New Atlas.

"Уперше було вивчено дистанційний дотик у людей, і результати змінюють наше уявлення про рецептивне поле живих істот, включно з людьми", — говорить Лабораторії "Підготовлений розум" в Університеті королеви Марії Елізабетта Версаче.

Учені розробили експеримент, щоб відтворити те, що відбувається, коли кулики шукають корм у піску. Як виявилося, тонкі механічні зрушення відбуваються при зміні тиску в середовищі, в даному випадку в піску. Це відбувається, коли рука людини, або дзьоб птаха, наближаються до закопаного предмета.

Учасники експерименту переміщали пальці по пеку, шукаючи захований там куб. Людей просили визначити його місце розташування, перш ніж вони фактично торкнуться його.

Результати учасників експерименту порівняли з результатами, які продемонстрував робот. Він був оснащений алгоритмом довготривалої короткочасної пам'яті (LSTM). У результаті людські руки продемонстрували майже вдвічі більшу ймовірність виявлення куба порівняно зі штучним датчиком.

У людей показник потрапляння в "очікуваний діапазон" становив 70,7%, зупинившись у межах 6,9 см за медіанної відстані 2,7 см. У робота цей показник становив 40%.

На думку авторів дослідження, цього цілком достатньо, щоб підтвердити — люди можуть відчувати об'єкти ще до того, як доторкнуться до них. Але за умови, що цей об'єкт перебуває в середовищі, яке може передавати сигнали за допомогою зсуву та найдрібніших змін тиску.

Дослідники сподіваються використати ці результати для вдосконалення тактильних відчуттів роботів — процесу, який використовує природну чутливість у реальних ситуаціях, таких як розкопки та пошуково-рятувальні операції.

Нагадаємо, у людини є не 5 головних почуттів, а набагато більше. Багато людей вважають, що у нас є всього п'ять головних почуттів: зір, слух, дотик, нюх і смак. Але деякі філософи та нейробіологи стверджують, що в нас можуть бути десятки почуттів, які ми просто приймаємо як належне. Люди мають різні способи сприймати навколишній світ і орієнтуватися в ньому, а також відчувати, що відбувається всередині наших тіл.