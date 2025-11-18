Нос одного неандертальца загнал палеонтологов в тупик: что с ним не так

Цифровой анализ черепа неандертальца разбил многолетнюю теорию ученых. Ранее считалось, что нос у этого вида был больше приспособлен к холодному воздуху.

Речь идет о черепе “человека из Альтамуры” – это один из самых полных и хорошо сохранившихся скелетов неандертальцев. Его нашли спелеологи еще в 1993 году, когда исследовали пещеры н6едалеко от города Альтамура на юге Италии. Из-за того, что скелет неандертальца покрыт толстым слоем кальцита, альтамурского человека так и не вытащили из пещеры, чтобы не повредить кости, пишет Live Science.

По словам ученых, этот неандерталец погиб между 130 000 и 172 000 лет назад. Его носовая полость сохранилась в идеальном состоянии, поэтому этот череп является уникальной находкой. Дело в том, что в носу множество тонких костей, которые почти никогда не сохраняются, но несут важные данные о том, насколько неандертальцы были адаптированы к холоду.

Відео дня

“Общая форма носовой полости и носового отверстия у неандертальцев подчиняется довольно устойчивой тенденции. В целом, их носовая полость изначально большая, но увеличивается в процессе эволюции, и у последних популяций этого вида носовые отверстия были очень большими”, - говорит ведущий автор исследования из Университета Перуджи Костантино Бузи.

Согласно теории, у неандертальцев были большие носовые пазухи и развитые дыхательные пути из-за адаптации к жизни в холодном и сухом климате. Уникальная анатомия носа могла быть полезна для согревания и увлажнения воздуха перед тем, как он попадал в легкие. Но эта теория основывалась на очень разрозненных данных, поскольку кости носа часто были сломаны в черепах неандертальцев.

В ходе же анализа альтамурского человека ученые пришли к выводу, что его нос совсем не отличался от строения носа современных людей. Хотя остальная часть скелета неандертальца была адаптирована к холоду. У него были более короткие конечности и плотное телосложение.

По словам палеонтолога из Университета Сассекса Тодда Рэйя, отсутствие уникальных черт у неандертальца говорит о том, что у этого вида были вариации, которые ранее не были известны науке.

Ученые говорят, что у неандертальцев, судя по всему, наблюдалась определенная степень внутривидовой изменчивости. Но убедительных доказательств этому пока нет, так как внутреннее строение носа ученые смогли изучить только у альтамурского человека.

Также исследователи не исключают того, что большие носы неандертальцев могли быть вообще не связаны с адаптацией к холоду.

Напомним, ученые говорят, что неандертальцы не вымерли по-настоящему. Ученые давно размышляют о причинах исчезновения неандертальцев, но новое исследование предполагает, что они никогда по-настоящему не вымирали.