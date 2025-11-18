Ніс одного неандертальця загнав палеонтологів у глухий кут: що з ним не так

Цифровий аналіз черепа неандертальця розбив багаторічну теорію вчених. Раніше вважалося, що ніс у цього виду був більше пристосований до холодного повітря.

Йдеться про череп "людини з Альтамури" — це один із найповніших і найкраще збережених скелетів неандертальців. Його знайшли спелеологи ще 1993 року, коли досліджували печери неподалік міста Альтамура на півдні Італії. Через те, що скелет неандертальця вкритий товстим шаром кальциту, альтамурську людину так і не витягли з печери, щоб не пошкодити кістки, пише Live Science.

За словами вчених, цей неандерталець загинув між 130 000 і 172 000 років тому. Його носова порожнина збереглася в ідеальному стані, тому цей череп є унікальною знахідкою. Річ у тім, що в носі безліч тонких кісток, які майже ніколи не зберігаються, але несуть важливі дані про те, наскільки неандертальці були адаптовані до холоду.

Відео дня

"Загальна форма носової порожнини та носового отвору в неандертальців підпорядковується досить стійкій тенденції. Загалом, їхня носова порожнина спочатку велика, але збільшується в процесі еволюції, і в останніх популяцій цього виду носові отвори були дуже великими", — говорить провідний автор дослідження з Університету Перуджі Костантіно Бузі.

Згідно з теорією, неандертальці мали великі носові пазухи і розвинені дихальні шляхи через адаптацію до життя в холодному і сухому кліматі. Унікальна анатомія носа могла бути корисною для зігрівання і зволоження повітря перед тим, як воно потрапляло в легені. Але ця теорія ґрунтувалася на дуже розрізнених даних, оскільки кістки носа часто були зламані в черепах неандертальців.

Під час аналізу альтамурської людини вчені дійшли висновку, що її ніс зовсім не відрізнявся від будови носа сучасних людей. Хоча інша частина скелета неандертальця була адаптована до холоду. У нього були коротші кінцівки та щільніша статура.

За словами палеонтолога з Університету Сассекса Тодда Рейя, відсутність унікальних рис у неандертальця свідчить про те, що у цього виду були варіації, які раніше не були відомі науці.

Вчені кажуть, що у неандертальців, судячи з усього, спостерігався певний ступінь внутрішньовидової мінливості. Але переконливих доказів цьому поки що немає, оскільки внутрішню будову носа вчені змогли вивчити тільки в альтамурської людини.

Також дослідники не виключають того, що великі носи неандертальців могли бути взагалі не пов'язані з адаптацією до холоду.

Нагадаємо, вчені кажуть, що неандертальці не вимерли по-справжньому. Учені давно розмірковують про причини зникнення неандертальців, але нове дослідження припускає, що вони ніколи по-справжньому не вимирали.