Ожирение, диабет и артрит: домашние животные все больше похожи на своих хозяев

Во всем мире у самых разных животных, включая домашних, все чаще развиваются те же хронические заболевания, что и у людей. Среди них ожирение, диабет, дегенеративные заболевания суставов, а также рак.

Такие неинфекционные заболевания (НИЗ) встречаются все чаще, но ученые до сих пор не могут объяснить такой рост заболеваемости у такого количества видов. Ученые говорят, что для этого необходимо больше междисциплинарных исследований, пишет Science Daily.

Понимание этих тенденций крайне важно, поскольку те же факторы, что влияют на здоровье животных, часто затрагивают и людей.

В новом исследовании команда под руководством Антонии Матарагки из Аграрного университета Афин представила новый концептуальный подход к проблеме. Он должен улучшить мониторинг и лечение хронических заболеваний у животных.

Команда Матарагки проанализировала имеющиеся исследования неинфекционных заболеваний животных. Исследователи обнаружили множество факторов, которые способствуют развитию этих болезней.

Во-первых, генетическая предрасположенность повышает риск развития заболеваний в определенных популяциях. Собаки и кошки, которых селективно разводили по внешнему виду, а также животные, разводимые по продуктивности, демонстрируют более высокий уровень таких заболеваний, как диабет и заболевания митрального клапана.

Также на животных оказывает влияние окружающая среда, включая неправильное питание, ограниченная физическая активность и длительный стресс.

Ожирение также широко распространено среди домашних кошек и собак: согласно последним исследованиям, 50–60% из них относятся к категории с избыточным весом, что способствует ежегодному росту заболеваемости диабетом у кошек.

В сельскохозяйственных условиях остеоартрит развивается примерно у 20% интенсивно выращиваемых свиней. Морские животные сталкиваются с аналогичными проблемами: у белух зарегистрированы случаи рака желудочно-кишечного тракта, а у выращиваемого на фермах атлантического лосося наблюдается синдром кардиомиопатии. У диких животных, обитающих в зонах, загрязненных промышленными химикатами, частота опухолей печени достигает 15–25%.

Экологическая трансформация, вызванная деятельностью человека, усиливает эти угрозы. Урбанизация, изменение климата, освоение земель и утрата биоразнообразия увеличивают частоту и тяжесть вредных воздействий. Потепление океанов и упадок коралловых экосистем коррелируют с более высокой частотой опухолей у морских черепах и рыб. В городах повышение температуры и плохое качество воздуха способствуют ожирению, диабету и иммунным нарушениям у домашних животных, в то время как химические стоки и загрязнение воздуха влияют на эндокринную функцию у птиц и млекопитающих.

“Поскольку изменение окружающей среды ускоряет возникновение заболеваний, отсутствие систем ранней диагностики еще больше задерживает выявление неинфекционных заболеваний у животных”, — говорит Матарагка.

