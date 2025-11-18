Ожиріння, діабет та артрит: домашні тварини все більше схожі на своїх господарів

У всьому світі у найрізноманітніших тварин, включно з домашніми, дедалі частіше розвиваються ті самі хронічні захворювання, що й у людей. Серед них ожиріння, діабет, дегенеративні захворювання суглобів, а також рак.

Такі неінфекційні захворювання (НІЗ) трапляються дедалі частіше, але вчені досі не можуть пояснити таке зростання захворюваності в такої кількості видів. Вчені кажуть, що для цього необхідно більше міждисциплінарних досліджень, пише Science Daily.

Розуміння цих тенденцій вкрай важливе, оскільки ті самі чинники, що впливають на здоров'я тварин, часто зачіпають і людей.

У новому дослідженні команда під керівництвом Антонії Матарагкі з Аграрного університету Афін представила новий концептуальний підхід до проблеми. Він має поліпшити моніторинг і лікування хронічних захворювань у тварин.

Команда Матарагкі проаналізувала наявні дослідження неінфекційних захворювань тварин. Дослідники виявили безліч факторів, які сприяють розвитку цих хвороб.

По-перше, генетична схильність підвищує ризик розвитку захворювань у певних популяціях. Собаки і кішки, яких селективно розводили за зовнішнім виглядом, а також тварини, яких розводили за продуктивністю, демонструють вищий рівень таких захворювань, як діабет і захворювання мітрального клапана.

Також на тварин впливає навколишнє середовище, включно з неправильним харчуванням, обмеженою фізичною активністю і тривалим стресом.

Ожиріння також широко поширене серед домашніх кішок і собак: згідно з останніми дослідженнями, 50-60% з них належать до категорії з надмірною вагою, що сприяє щорічному зростанню захворюваності на діабет у кішок.

У сільськогосподарських умовах остеоартрит розвивається приблизно у 20% інтенсивно вирощуваних свиней. Морські тварини стикаються з аналогічними проблемами: у білух зареєстровано випадки раку шлунково-кишкового тракту, а у вирощуваного на фермах атлантичного лосося спостерігається синдром кардіоміопатії. У диких тварин, що мешкають у зонах, забруднених промисловими хімікатами, частота пухлин печінки досягає 15-25%.

Екологічна трансформація, спричинена діяльністю людини, посилює ці загрози. Урбанізація, зміна клімату, освоєння земель і втрата біорізноманіття збільшують частоту і тяжкість шкідливих впливів. Потепління океанів і занепад коралових екосистем корелюють з більш високою частотою пухлин у морських черепах і риб. У містах підвищення температури і погана якість повітря сприяють ожирінню, діабету та імунним порушенням у домашніх тварин, у той час як хімічні стоки і забруднення повітря впливають на ендокринну функцію у птахів і ссавців.

"Оскільки зміна довкілля прискорює виникнення захворювань, відсутність систем ранньої діагностики ще більше затримує виявлення неінфекційних захворювань у тварин", — каже Матарагка.

