Котячі біди. Названо найпоширеніші захворювання у домашніх кішок

Отримані дані можуть допомогти ветеринарам та власникам краще прогнозувати виникнення захворювань у своїх кішок та запобігати їм.

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Блохи, глисти і навіть діабет — все це моменти, які можуть спасти на думку, коли мова заходить про захворювання у кішок. Нове дослідження виявило повний список найпоширеніших захворювань у кішок, заснований на ветеринарних записах понад мільйон домашніх тварин у Великій Британії. Отримані дані допоможуть краще прогнозувати захворювання домашніх тварин, що може допомогти із своєчасним та ефективним лікуванням, пише Daily Mail.

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Захворювання ясен очолюють список найпоширеніших захворювань, за ними йдуть ожиріння, нігті, що відросли, і зараження блохами. Команда зібрала дані з випадкової вибірки з 18249 кішок з досліджуваної популяції з 1255130 кішок у Великій Британії. З цієї вибірки найбільш поширеними породами були британська короткошерста (3,01%), регдол (1,82%) та бенгальська (1,22%). Серед інших поширених порід були мейн-куни (0,93%), перські (0,73%) та сіамські (0,68%).

У процесі дослідження вчені мали намір зрозуміти найбільш поширені захворювання домашніх кішок і те, як вони варіюються залежно від віку та статі тварини. Оцінка їх ветеринарних записів показала, що в середньому у кішок діагностують одне захворювання щороку, хоча коти та кішки старшого віку частіше страждають від кількох захворювань.

Захворювання ясен (15,23%) очолюють список найпоширеніших захворювань, за ними йдуть ожиріння (11,58%), загальні стоматологічні захворювання (9,23%), нігті, що відросли (5,23%), зараження блохами (5,07) %) та шуми в серці (4,44%). Інші стани у списку лідерів включали анорексію (1,74%), кон'юнктивіт (1,65%) та цистит (1,11%).

Тим не менш, у кішок чоловічої та жіночої статі були різні ризики для 14 із 30 найпоширеніших захворювань. Було виявлено, що жіночі особини схильні до більш високого ризику післяопераційних ускладнень, страждають від надмірного догляду, гіперчутливості до укусів бліх, гіпертиреозу та нігтів, що відросли.

Тим часом, кішки-самці частіше страждали на захворювання ясен, від травм внаслідок дорожньо-транспортних пригод і котячих укусів, шумами в серці, кульгавістю, ожирінням, абсцесами.

Вік також, мабуть, відіграє ключову роль стосовно ризику різних ускладнень. Кішки молодші за вісім років більш схильні до травм від укусів, дорожньо-транспортних пригод, зараження блохами, та післяопераційних ускладнень. Навпаки, кішки похилого віку (старше восьми років) мали більш високий ризик розвитку інших станів, включаючи кульгавість, цистит і шуми в серці.

Професорка Даніель Ганн-Мур, професорка котячої медицини в Единбурзькому університеті та співавтор дослідження, сказала: "Наша країна, це країна любителів тварин, проте це дослідження показує, що найбільш поширені хвороби, від яких страждають кішки, майже повністю запобігають".

"Кожен, хто любить кішок, хоче зробити їхнє життя більш щасливим і здоровим, — сказав Ден О'Ніл, доцент епідеміології домашніх тварин у Королівському ветеринарному коледжі і провідний автор статті, — Це дослідження допомагає власникам зрозуміти, що догляд за зубами, вагою і паразитами є ключовими складовими здоров'я кішок загалом, щоб власники могли краще зосередити свою турботу та фінанси на забезпеченні кращого життя своїх кішок”.

Раніше Фокус писав про те, як виходить забарвлення сіамських котів. Спочатку функцією меланінів служив захист від сонячного ультрафіолету, але згодом забарвлення шкіри і вовни послужили гарною підмогою для маскування в дикій природі.