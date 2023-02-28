Кошачьи беды. Названы наиболее распространенные заболевания у домашних кошек

Полученные данные могут помочь ветеринарам и владельцам лучше прогнозировать возникновение заболеваний у своих кошек и предотвращать их.

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Блохи, глисты и даже диабет — все это состояния, которые могут прийти на ум, когда речь заходит о заболеваниях у кошек. Новое исследование выявило полный список наиболее распространенных заболеваний у кошек, основанный на ветеринарных записях более миллиона домашних животных в Великобритании. Полученные данные помогут лучше прогнозировать заболевания домашних животных, что может помочь с своевременным и эффективным лечением, пишет Daily Mail.

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Заболевания десен возглавляют список наиболее распространенных заболеваний, за ними следуют ожирение, отросшие ногти и заражение блохами. Команда собрала данные из случайной выборки из 18 249 кошек из исследуемой популяции из 1 255 130 кошек в Великобритании. Из этой выборки наиболее распространенными породами были британская короткошерстная (3,01%), рэгдолл (1,82%) и бенгальская (1,22%). Среди других распространенных пород были мейн-куны (0,93%), персидские (0,73%) и сиамские (0,68%).

В ходе исследования ученые намеревались понять наиболее распространенные заболевания домашних кошек и то, как они варьируются в зависимости от возраста и пола животного. Оценка их ветеринарных записей показала, что в среднем у кошек диагностируют одно заболевание каждый год, хотя коты и кошки старшего возраста чаще страдают от нескольких заболеваний.

Заболевания десен (15,23%) возглавляют список наиболее распространенных заболеваний, за ними следуют ожирение (11,58%), общие стоматологические заболевания (9,23%), отросшие ногти (5,23%), заражение блохами (5,07%) и шумы в сердце (4,44%). Другие состояния в списке лидеров включали анорексию (1,74%), конъюнктивит (1,65%) и цистит (1,11%).

Тем не менее, у кошек мужского и женского пола были разные риски для 14 из 30 наиболее распространенных заболеваний. Было обнаружено, что женские особи подвержены более высокому риску послеоперационных осложнений, страдают от чрезмерного ухода, гиперчувствительности к укусам блох, гипертиреоза и отросших ногтей.

Между тем, кошки-самцы чаще страдали заболеваниями десен, от травм в результате дорожно-транспортных происшествий и кошачьих укусов, шумами в сердце, хромотой, ожирением, абсцессами.

Возраст также, по-видимому, играет ключевую роль в риске различных осложнений. Кошки моложе восьми лет более склонны к травмам от укусов, дорожно-транспортных происшествий, заражению блохами, и послеоперационным осложнениям. Напротив, пожилые кошки (старше восьми лет) имели более высокий риск развития других состояний, включая хромоту, цистит и шумы в сердце.

Профессор Даниэль Ганн-Мур, профессор кошачьей медицины в Эдинбургском университете и соавтор исследования, сказала: "Наша страна, это страна любителей животных, однако это исследование показывает, что наиболее распространенные болезни, от которых страдают кошки, почти полностью предотвратимы".

"Каждый, кто любит кошек, хочет сделать их жизнь более счастливой и здоровой, — сказал Дэн О'Нил, доцент эпидемиологии домашних животных в Королевском ветеринарном колледже и ведущий автор статьи, — Это исследование помогает владельцам понять, что уход за зубами, весом и паразитами является ключевыми составляющими здоровья кошек в целом, чтобы владельцы могли лучше сосредоточить свою заботу и финансы на обеспечении лучшей жизни своих кошек".

Ранее Фокус писал о том, каким образом получается окраска сиамских кошек. Первоначально функцией меланинов служила защита от солнечного ультрафиолета, но в последствии окрас кожи и шерсти послужили хорошим подспорьем для маскировки в дикой природе.