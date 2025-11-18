Массовое вымирание в океане: нечто токсичное в воде способно погубить животных, птиц и черепах

В новом исследовании ученые рассчитали смертельную дозу пластика для морских животных. Данные указывают, что удивительно малые количества токсичных частиц могут привести к гибели морских птиц, черепах и млекопитающих.

Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для огромного количества видов. Увы, в последнее время ученые все чаще говорят о том, что океан загрязняется микрочастицами пластика, влияние которых на экосистему, здоровье и планету в целом, пишет PHYS.org.

Смертельная доза пластика для жизни в океане

В новом исследовании ученые изучили более 10 000 вскрытий и смогли вычислить, сколько пластика необходимо для гибели морских птиц, черепах и млекопитающих. Еще более тревожным оказалось то, что смертельная доза значительно меньше, чем можно было бы предположить.

Исследование было проведено под руководством ученых из организации Ocean Conservancy и является наиболее полным на сегодняшний день исследованием, в котором количественно оценивается степень того, как различные виды пластика приводят к гибели морских птиц, черепах и млекопитающих, потребляющих их.

Результаты указывают на то, что в среднем потребление пластика объемом менее трех кубиков сахара для морских птиц, пластика объемом чуть более двух бейсбольных мячей для морских черепах и пластика объемом примерно с футбольный мяч для морских млекопитающих дает 90% вероятность смерти.

По словам ведущего автора исследования, доктора Эрин Мерфи, руководителя отдела исследований океанического пластика в Ocean Conservancy, при пороге смертности в 50% объемы становятся еще более поразительными. Например, потребление пластика объемом менее одного кубика сахара убивает каждого второго атлантического тупика; менее половины бейсбольного мяча — каждую вторую морскую черепаху вида логгерхеда; менее одной шестой футбольного мяча — каждую вторую морскую свинью.

Уже давно известно, что жители океана, независимо от размеров и форм, поедают пластик. Теперь ученые выяснили, что смертельная доза потребляемого пластика варьируется в зависимости от вида, размера животного, типа потребляемого пластика и других факторов.

Сколько пластика потребляют животные

В ходе исследования ученые проанализировали результаты 10 412 аутопсий животных, проведенных по всему миру, в ходе которых были установлены причины смерти, а также аутопсий, в ходе которых были известны причина смерти и данные о проглатываниии пластика.

Среди исследованных животных:

1537 морские птицы 57 видов;

1306 — морские черепахи восьми видов;

7569 — морские млекопитающие 31 вида.

На следующем этапе ученые смоделировали взаимосвязь между количеством пластика в кишечнике и вероятность смерти для каждой группы. Команда обнаружила, что резина и твердый пластик особенно опасны для морских птиц, мягкий и твердый пластик — для морских черепах, а мягкий пластик и рыболовные снасти — для морских млекопитающих.

Почти у половины (47%) всех морских черепах; у трети (35%) морских птиц; и у 12% морских млекопитающих, включенных в набор данных, в пищеварительном тракте на момент смерти находился пластик. В целом, каждое пятое (21,5%) зарегистрированное животное проглотило пластик, часто разных видов.

Сколько пластика попадает в океан

Согласно расчетам ученых, ежегодно в океан попадает более 11 миллионов тонн пластика. Значительная часть этого пластика — одноразовые предметы.

По словам старшего директора по очистке побережья организации Ocean Conservancy Эллисон Шутс, согласно новому исследованию, ежегодно волонтеры собирают огромное количество воздушных шаров, пластиковых пакетов, соломинок. Оберток от еды и других предметов, которые даже в небольших количествах смертельно опасны для животных.

