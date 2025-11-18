Масове вимирання в океані: щось токсичне у воді здатне погубити тварин, птахів і черепах

У новому дослідженні вчені розрахували смертельну дозу пластику для морських тварин. Дані вказують, що напрочуд малі кількості токсичних частинок можуть призвести до загибелі морських птахів, черепах і ссавців.

Океан покриває понад половину поверхні планети і є домом для величезної кількості видів. На жаль, останнім часом вчені все частіше говорять про те, що океан забруднюється мікрочастинками пластику, вплив яких на екосистему, здоров'я і планету в цілому, пише PHYS.org.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Смертельна доза пластику для життя в океані

У новому дослідженні вчені вивчили понад 10 000 розтинів і змогли обчислити, скільки пластику необхідно для загибелі морських птахів, черепах і ссавців. Ще більш тривожним виявилося те, що смертельна доза значно менша, ніж можна було б припустити.

Відео дня

Дослідження було проведене під керівництвом учених з організації Ocean Conservancy і є найповнішим на сьогодні дослідженням, у якому кількісно оцінюється ступінь того, як різні види пластику призводять до загибелі морських птахів, черепах і ссавців, які їх споживають.

Результати вказують на те, що в середньому споживання пластику об'ємом менше ніж три кубики цукру для морських птахів, пластику об'ємом трохи більше ніж два бейсбольні м'ячі для морських черепах і пластику об'ємом приблизно з футбольний м'яч для морських ссавців дає 90% ймовірність смерті.

За словами провідної авторки дослідження, докторки Ерін Мерфі, керівника відділу досліджень океанічного пластику в Ocean Conservancy, за порогу смертності в 50% обсяги стають ще більш дивовижними. Наприклад, споживання пластику об'ємом менше ніж один кубик цукру вбиває кожного другого атлантичного тупика; менше ніж половина бейсбольного м'яча — кожну другу морську черепаху виду логгерхеда; менше ніж одна шоста футбольного м'яча — кожну другу морську свиню.

Уже давно відомо, що жителі океану, незалежно від розмірів і форм, поїдають пластик. Тепер учені з'ясували, що смертельна доза споживаного пластику варіюється залежно від виду, розміру тварини, типу споживаного пластику та інших чинників.

Скільки пластику споживають тварини

Під час дослідження вчені проаналізували результати 10 412 аутопсій тварин, проведених по всьому світу, під час яких були встановлені причини смерті, а також аутопсій, під час яких були відомі причина смерті та дані про проковтування пластику.

Серед досліджених тварин:

1537 морські птахи 57 видів;

1306 — морські черепахи восьми видів;

7569 — морські ссавці 31 виду.

На наступному етапі вчені змоделювали взаємозв'язок між кількістю пластику в кишечнику та ймовірність смерті для кожної групи. Команда виявила, що гума і твердий пластик особливо небезпечні для морських птахів, м'який і твердий пластик — для морських черепах, а м'який пластик і рибальські снасті — для морських ссавців.

Майже у половини (47%) всіх морських черепах; у третини (35%) морських птахів; і у 12% морських ссавців, включених до набору даних, у травному тракті на момент смерті перебував пластик. Загалом, кожна п'ята (21,5%) зареєстрована тварина проковтнула пластик, часто різних видів.

Скільки пластику потрапляє в океан

Згідно з розрахунками вчених, щороку в океан потрапляє понад 11 мільйонів тонн пластику. Значна частина цього пластику — одноразові предмети.

За словами старшого директора з очищення узбережжя організації Ocean Conservancy Еллісон Шутс, згідно з новим дослідженням, щорічно волонтери збирають величезну кількість повітряних кульок, пластикових пакетів, соломинок. Обгорток від їжі та інших предметів, які навіть у невеликих кількостях смертельно небезпечні для тварин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені створили матеріал, здатний запам'ятовувати форми й перетворюватися на їжу.

Раніше Фокус писав про те, що створено матеріал, який розкладається в океані швидше за папір.