Тараканы не просто мерзкие: они загрязняют воздух в квартирах и домах

Нашествие тараканов в доме может ухудшать аллергию и астму у людей. Также ученые выяснили, что некоторые виды тараканов переносят в кишечнике бактерии, которые остаются в их помете и выделяют вредные вещества.

Команда ученых из Университета штата Северная Каролина выяснила, что в помещениях, где обитают тараканы, повышен уровень аллергенов и эндотоксинов. Этот уровень загрязнения снижается, как только удается избавиться от насекомых в доме., пишет New Atlas.

Аллергены, которые разносят тараканы, могут повышать риск развития астмы и аллергических реакций, особенно у детей. Тараканы выделяют до 20 видов аллергенов, которые находятся в воздухе.

В новом же исследовании ученые предоставили доказательства того, что тараканы не просто разбрасывают аллергены, когда бегают по помещению. Они также оставляют после себя бактериальные токсины, которые называются эндотоксинами.

Відео дня

Ученые говорят, что эндотоксины можно сравнить с микроскопическими дымовыми сигналами, которые выделяются во время гибели некоторых бактерий. Именно эти невидимые раздражители распространяются в воздухе, вызывая воспаления по всему организму. Вдыхание таких токсинов может приводить к лихорадке, головным болям, хрипам, а также заложенности носа, горла и легких.

Кроме этого, исследование в Южной Корее, которое проводилось на протяжении двух лет, подтвердило данные. Южнокорейские ученые изучали квартиры в малообеспеченных домах, которые были заражены тараканами, а также те, в которых не было насекомых.

Ученые сравнивали уровни аллергенов и эндотоксинов в домах, зараженных насекомыми и нет. Как и предполагалось, высокие уровни загрязнения были обнаружены в домах с тараканами, особенно с самками этого вида насекомых.

Экскременты самок тараканов содержали около 2900 единиц эндотоксина на миллиграмм — более чем в два раза больше, чем в экскрементах самцов. В среднем каждая самка выделяла около 5000 единиц эндотоксина в день со своими фекалиями, в то время как каждый самец выделял около 750 ЕЭ/день.

“Самки тараканов едят больше, чем самцы, поэтому их фекалии выделяют больше эндотоксинов. Больше эндотоксинов было обнаружено на кухнях, чем в спальнях, поскольку тараканы чаще живут на кухнях, где они находят больше пищи”, - пишет соавтор статьи Мадхави Какуману.

Напомним, почему тараканы на самом деле такие живучие. У тараканов не самая лучшая репутация, но они, вероятно, могут быть теми, кому удастся выжить, даже если все погибнут.