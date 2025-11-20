Таргани не просто мерзенні: вони забруднюють повітря у квартирах і будинках

Нашестя тарганів у будинку може погіршувати алергію та астму в людей. Також учені з'ясували, що деякі види тарганів переносять у кишківнику бактерії, які залишаються в їхньому посліді та виділяють шкідливі речовини.

Команда вчених з Університету штату Північна Кароліна з'ясувала, що в приміщеннях, де мешкають таргани, підвищений рівень алергенів і ендотоксинів. Цей рівень забруднення знижується, щойно вдається позбутися комах у будинку, пише New Atlas.

Алергени, які розносять таргани, можуть підвищувати ризик розвитку астми та алергічних реакцій, особливо у дітей. Таргани виділяють до 20 видів алергенів, які знаходяться в повітрі.

У новому ж дослідженні вчені надали докази того, що таргани не просто розкидають алергени, коли бігають приміщенням. Вони також залишають після себе бактеріальні токсини, які називаються ендотоксинами.

Учені кажуть, що ендотоксини можна порівняти з мікроскопічними димовими сигналами, які виділяються під час загибелі деяких бактерій. Саме ці невидимі подразники поширюються в повітрі, викликаючи запалення по всьому організму. Вдихання таких токсинів може призводити до лихоманки, головних болів, хрипів, а також закладеності носа, горла і легенів.

Крім цього, дослідження в Південній Кореї, яке проводилося протягом двох років, підтвердило дані. Південнокорейські вчені вивчали квартири в малозабезпечених будинках, які були заражені тарганами, а також ті, в яких не було комах.

Вчені порівнювали рівні алергенів і ендотоксинів у будинках, заражених комахами та ні. Як і передбачалося, високі рівні забруднення були виявлені в будинках з тарганами, особливо з самками цього виду комах.

Екскременти самок тарганів містили близько 2900 одиниць ендотоксину на міліграм — більш ніж удвічі більше, ніж в екскрементах самців. У середньому кожна самка виділяла близько 5000 одиниць ендотоксину на день зі своїми фекаліями, тоді як кожен самець виділяв близько 750 ОЕ/день.

"Самки тарганів їдять більше, ніж самці, тому їхні фекалії виділяють більше ендотоксинів. Більше ендотоксинів було виявлено на кухнях, ніж у спальнях, оскільки таргани частіше живуть на кухнях, де вони знаходять більше їжі", — пише співавтор статті Мадхаві Какуману.

Нагадаємо, чому таргани насправді такі живучі. У тарганів не найкраща репутація, але вони, ймовірно, можуть бути тими, кому вдасться вижити, навіть якщо всі загинуть.