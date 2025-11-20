Нос комара использовали для 3D-печати: ученые будут печатать органы для трансплантации

Исследователи отрезали хоботок комара, чтобы использовать его как сверхтонкое сопло для 3D-печати. Такая технология позволит в будущем создавать разные ткани и органы для трансплантации.

Новую технологию разработала команда под руководством Чанхун Цао из Университета Макгилла в Монреале. Сперва ученым все никак не удавалось найти достаточно тонкие сопла для печати очень тонких структур. Самое узкое доступное сопло на рынке имело внутренний диаметр 35 микрометров, а его стоимость составляла 80 долларов, пишет New Scientist.

Ученые даже пытались сделать необходимое сопло из стекла, но такая технология оказалась еще более дорогостоящей и хрупкой.

“Это заставило нас задуматься об альтернативе. Если Мать-природа может дать нам то, что нам нужно, по доступной цене, зачем делать это самим?”, - говорит Цао.

Аспиранту Джастину Пуме было поручено отыскать орган, который был бы способен справиться с такой непростой задачей. Исследователи рассмотрели почти все варианты, от жала скорпиона до клыков змеи. Оказалось, что хоботок комара, в частности его более жесткий вид, который был обнаружен у самок египетского комара, подходит для печати структур толщиной всего 20 микрометров.

Цао говорит, что опытный сотрудник может изготавливать по 6 сопел в час из ротового аппарата комара, стоимость которых не превышает 1 доллар за штуку. Это позволяет легко масштабировать процесс.

Натуральные сопла также можно устанавливать на уже существующие 3D-принтеры, и они работают достаточно долго, если учитывать их биологическое происхождение. Около 30% хоботков комаров выходят из строя через две недели, но при этом, их можно хранить в замороженном виде до года.

Ученые протестировали новую технологию с использованием биочернил Pluronic F-127, с помощью которых можно создавать каркасы для биологических тканей, включая кровеносные сосуды.

Но это не первый раз, когда наука использует “детали” от мелких животных в инженерии. К примеру, антенна для дрона, взятая у мотылька, а также мертвые пауки в качестве механических захватов.

По словам Кристиана Гриффитса из Университета Суонси, новое изобретение является доказательством того, что инженеры пока только пытаются достичь того уровня искусства, которым обладает природа.

“У комаров была пара миллионов лет эволюции, и мы пытаемся их догнать. Думаю, в этом они, возможно, имеют преимущество перед нами”, - подытожил ученый.

