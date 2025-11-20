Ніс комара використали для 3D-друку: вчені друкуватимуть органи для трансплантації

Дослідники відрізали хоботок комара, щоб використовувати його як надтонке сопло для 3D-друку. Така технологія дасть змогу в майбутньому створювати різні тканини й органи для трансплантації.

Нову технологію розробила команда під керівництвом Чанхун Цао з Університету Макгілла в Монреалі. Спершу вченим все ніяк не вдавалося знайти досить тонкі сопла для друку дуже тонких структур. Найвужче доступне сопло на ринку мало внутрішній діаметр 35 мікрометрів, а його вартість становила 80 доларів, пише New Scientist.

Вчені навіть намагалися зробити необхідне сопло зі скла, але така технологія виявилася ще більш дорогою і крихкою.

"Це змусило нас замислитися про альтернативу. Якщо Мати-природа може дати нам те, що нам потрібно, за доступною ціною, навіщо робити це самим?", — каже Цао.

Аспіранту Джастіну Пумі було доручено відшукати орган, який був би здатний впоратися з таким непростим завданням. Дослідники розглянули майже всі варіанти, від жала скорпіона до іклів змії. Виявилося, що хоботок комара, зокрема його жорсткіший вид, який було виявлено у самок єгипетського комара, підходить для друку структур завтовшки всього 20 мікрометрів.

Цао каже, що досвідчений співробітник може виготовляти по 6 сопел на годину з ротового апарату комара, вартість яких не перевищує 1 долар за штуку. Це дає змогу легко масштабувати процес.

Натуральні сопла також можна встановлювати на вже наявні 3D-принтери, і вони працюють досить довго, якщо враховувати їхнє біологічне походження. Близько 30% хоботків комарів виходять з ладу через два тижні, але при цьому, їх можна зберігати в замороженому вигляді до року.

Вчені протестували нову технологію з використанням біочорнил Pluronic F-127, за допомогою яких можна створювати каркаси для біологічних тканин, включно з кровоносними судинами.

Але це не вперше, коли наука використовує "деталі" від дрібних тварин в інженерії. Приміром, антена для дрона, взята у метелика, а також мертві павуки як механічні захоплення.

За словами Крістіана Гріффітса з Університету Суонсі, новий винахід є доказом того, що інженери поки що тільки намагаються досягти того рівня мистецтва, яким володіє природа.

"У комарів була пара мільйонів років еволюції, і ми намагаємося їх наздогнати. Думаю, у цьому вони, можливо, мають перевагу перед нами", — підсумував учений.

