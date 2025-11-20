Эффект Фарадея: ученые разрушили 180-летний закон физики о взаимодействии света с веществом

Физики доказали, что магнитная составляющая света играет решающую роль в эффекте Фарадея. Таким образом было опровергнуто предположение о взаимодействии света с веществом.

Ученые выяснили, что свет "общается" с веществом через магнитное поле. Это взаимодействие до сих пор в значительной степени игнорировалось. Таким образом физики опровергли 180-летнее предположение, доказав, что магнитная составляющая света играет решающую роль во взаимодействии света с веществом. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature’s Scientific Reports, бросают вызов традиционному пониманию эффекта Фарадея. Это основополагающий принципа электромагнетизма, открытый Майклом Фарадеем в 1845 году, пишет Interesting Engineering.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Физики выяснили, что магнитное влияние света более существенно при взаимодействии с веществом, чем предполагалось. Ранее этот фактор считался незначительным в оптической физике. 180 лет ученые объясняли вращение поляризации света в магнитном поле исключительно взаимодействием электрического поля света с электрическими зарядами внутри материала.

Но новое исследование показывает, что магнитное поле света, долгое время считавшееся несущественным, вносит прямой и измеримый вклад в эффект Фарадея. Чтобы оценить магнитное влияние света ученые применили свою модель к тербий-галлиевому гранату, кристаллу, который используется для измерения эффекта Фарадея.

В результате ученые получили первое доказательство того, что магнитное поле света напрямую взаимодействует с материалом, действуя подобно статическому магнитному полю. Исследование показало, что магнитная составляющая света выступает в качестве основы взаимодействия с материалом, особенно на больших длинах волн света.

По словам физиков, это взаимодействие света и магнетизма. Статическое магнитное поле "закручивает" свет, а свет, в свою очередь, проявляет магнитные свойства материала. Ученые обнаружили, что магнитная составляющая света оказывает эффект первого порядка.

По словам авторов исследования, выяснилось, что свет "общается" с веществом через магнитное поле. Это взаимодействие до сих пор в значительной степени игнорировалось.То есть свет не просто освещает вещество, он оказывает на нее магнитное воздействие.

Это исследование открывает новые пути для исследований в области оптики и магнетизма, а также для создания новых технологий, говорят физики.

Как уже писал Фокус, физики попытались разобраться может ли существовать квантовая гравитация. В итоге они пришли к неожиданному открытию.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили неожиданную структуру на краю Солнечной системы. Обнаруженное скопление объектов назвали "внутренним ядром" пояса Койпера. Эта структура может помочь лучше понять раннюю историю Солнечной системы.