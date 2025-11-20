Ефект Фарадея: вчені зруйнували 180-річний закон фізики про взаємодію світла з речовиною

Фізики довели, що магнітна складова світла відіграє вирішальну роль в ефекті Фарадея. Таким чином було спростовано припущення про взаємодію світла з речовиною.

Учені з'ясували, що світло "спілкується" з речовиною через магнітне поле. Ця взаємодія досі значною мірою ігнорувалася. Таким чином фізики спростували 180-річне припущення, довівши, що магнітна складова світла відіграє вирішальну роль у взаємодії світла з речовиною. Результати дослідження, опублікованого в журналі Nature's Scientific Reports, кидають виклик традиційному розумінню ефекту Фарадея. Це основоположний принцип електромагнетизму, відкритий Майклом Фарадеєм 1845 року, пише Interesting Engineering.

Фізики з'ясували, що магнітний вплив світла є більш істотним під час взаємодії з речовиною, ніж передбачалося. Раніше цей фактор вважався незначним в оптичній фізиці. 180 років учені пояснювали обертання поляризації світла в магнітному полі виключно взаємодією електричного поля світла з електричними зарядами всередині матеріалу.

Але нове дослідження показує, що магнітне поле світла, яке тривалий час вважалося несуттєвим, робить прямий і вимірний внесок в ефект Фарадея. Щоб оцінити магнітний вплив світла, вчені застосували свою модель до тербій-галієвого граната, кристала, який використовується для вимірювання ефекту Фарадея.

У результаті вчені отримали перший доказ того, що магнітне поле світла безпосередньо взаємодіє з матеріалом, діючи подібно до статичного магнітного поля. Дослідження показало, що магнітна складова світла виступає в якості основи взаємодії з матеріалом, особливо на великих довжинах хвиль світла.

За словами фізиків, це взаємодія світла і магнетизму. Статичне магнітне поле "закручує" світло, а світло, своєю чергою, проявляє магнітні властивості матеріалу. Вчені виявили, що магнітна складова світла надає ефект першого порядку.

За словами авторів дослідження, з'ясувалося, що світло "спілкується" з речовиною через магнітне поле. Ця взаємодія досі значною мірою ігнорувалася, тобто світло не просто освітлює речовину, воно чинить на неї магнітний вплив.

Це дослідження відкриває нові шляхи для досліджень у галузі оптики і магнетизму, а також для створення нових технологій, кажуть фізики.

