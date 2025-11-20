Археологи нашли протогород посреди степи: ему 3600 лет (фото)

Исследователи из Британской академии и Европейского совета по исследованиям, сообщили об обнаружении протогорода позднего бронзового века на северо-востоке Казахстана. Поселение, расположенное вблизи Семиярки, датируется примерно 1600 годом до н. э.

Команда описала прямолинейные земляные укрепления, поднимавшиеся на около один метр над землей, закрытые хозяйственные дворы и центральное монументальное здание, которое, вероятно, использовалось для проведения ритуалов или местного управления, пишет Heritage Daily.

Раскопки также обнаружили промышленную зону, содержащую шлак, тигли и отходы металлообработки. Эти находки подтвердили, что производство бронзовых сплавов происходило непосредственно на этом месте — деятельность, которая ранее связывалась преимущественно с общинами, жившими вблизи горных регионов.

В исследовании отмечаются четкие культурные связи с традициями Черкаскуля и Алексеевки-Саргари, что подтверждается фрагментами керамики, которые представляют не менее 114 сосудов. "Типы Алексеевки-Саргари составляют 85 процентов коллекции", — пишут авторы, подчеркивая сильную культурную идентичность места.

Производство оловянно-бронзовых изделий в Семиярке поставило под сомнение давнее предположение, что в этом регионе доминировали лишь небольшие мобильные группы. Его расположение вблизи богатых рудой зон Алтайских гор позволяло контролировать местные торговые пути, что усиливало его стратегическое значение.

Структура поселения, а также свидетельства металлургической деятельности, предоставили редкую возможность понять организацию региональных поселений и технологическое развитие в поздней бронзовой эпохе.

Показав, что крупный производственный центр существовал далеко от горных горных зон, результаты исследования расширили представление о деятельности бронзового века в Центральной Азии и раскрыли важность сетей поставок ресурсов на большие расстояния.

Поселение Семиярка теперь является наглядным примером того, что сложные сообщества могли процветать в местах, которые ранее считались пригодными лишь для небольших мобильных групп.

