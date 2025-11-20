Археологи знайшли протомісто посеред степу: йому 3600 років (фото)

Дослідники з Британської академії та Європейської ради з досліджень, повідомили про виявлення протоміста пізньої бронзової доби на північному сході Казахстану. Поселення, розташоване поблизу Семиярки, датується приблизно 1600 роком до н. е.

Команда описала прямолінійні земляні укріплення, що піднімалися на близько один метр над землею, закриті господарські двори та центральну монументальну будівлю, яка, ймовірно, використовувалася для проведення ритуалів або місцевого управління, пише Heritage Daily.

Розкопки також виявили промислову зону, що містила шлак, тиглі та відходи металообробки. Ці знахідки підтвердили, що виробництво бронзових сплавів відбувалося безпосередньо на цьому місці — діяльність, яка раніше пов'язувалася переважно з громадами, що жили поблизу гірських регіонів.

У дослідженні відзначаються чіткі культурні зв'язки з традиціями Черкаскуля та Олексіївки-Саргарі, що підтверджується фрагментами кераміки, які представляють щонайменше 114 посудин. "Типи Олексіївки-Саргарі складають 85 відсотків колекції", — пишуть автори, наголошуючи на сильній культурній ідентичності місця.

Структура поселення, а також свідчення металургійної діяльності, надали рідкісну можливість зрозуміти організацію регіональних поселень Фото: Antiquity

Виробництво олов'яно-бронзових виробів у Семиярці поставило під сумнів давнє припущення, що в цьому регіоні домінували лише невеликі мобільні групи. Його розташування поблизу багатих на руду зон Алтайських гір дозволяло контролювати місцеві торгівельні шляхи, що підсилювало його стратегічне значення.

Структура поселення, а також свідчення металургійної діяльності, надали рідкісну можливість зрозуміти організацію регіональних поселень та технологічний розвиток у пізній бронзовій добі.

Показавши, що великий виробничий центр існував далеко від гірських гірничих зон, результати дослідження розширили уявлення про діяльність бронзової доби в Центральній Азії та розкрили важливість мереж постачання ресурсів на великі відстані.

Поселення Семиярка тепер є наочним прикладом того, що складні спільноти могли процвітати в місцях, які раніше вважалися придатними лише для невеликих мобільних груп.

