В Китае ученые нашли способ производить пластик и резину без ископаемого топлива

Ученые в Китае создали новый метод производства резины и пластика из смеси водорода и оксида углерода. Исследователи надеются, что их открытие поможет снизить зависимость промышленности от ископаемого топлива.

Дело в том, что олефины, которые получают из нефти, являются строительными блоками для многих полимеров. Их широко используют в производстве изделий из пластика и резины. Но это увеличивает углеродный след всей отрасли, пишет Independent.

До недавнего времени альтернативные методы были менее эффективными. Речь идет о таких методах, как использование смеси водорода и оксида углерода, называемого синтез-газом, получаемого при разложении органических веществ.

В рамках нового исследования ученые создали другой метод, который позволяет создавать синтез-газ из угля, биомассы или природного газа. После чего его используют для производства олефинов. Также ученые выяснили, что катализатор на основе железа повышает эффективность производства олефинов из синтез-газа почти на 50%.

Ученые опирались на показатель экономии атомов водорода (ЭВА), который помогает оценить эффективность использования атомов водорода в реакции для получения конечного продукта. В этом случае более высокий показатель ЭВА подразумевает большее количество продукта и меньшие потери.

Предыдущие эксперименты по производству олефинов из синтез-газа демонстрировали низкую ЭВА. Все дело в том, что в качестве пробочного продукта образовывалась вода, которая удаляла водород, необходимый для производства олефинов.

Новый эксперимент показал, что катализатор может преобразовывать воду, которая появляется в качестве побочного продукта реакции, в еще большее количество водорода. С помощью последнего можно производить еще большее количество олефинов.

“Это исследование представляет собой существенный прорыв в повышении экономии атомов водорода при конверсии синтез-газа”, — пишут авторы исследования.

Исследователи заявили, что общий процесс позволил сократить расход пара, образование сточных вод и выбросы CO2, предлагая экологичную альтернативу существующим процессам.

