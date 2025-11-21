У Китаї вчені знайшли спосіб виробляти пластик і гуму без викопного палива

Вчені в Китаї створили новий метод виробництва гуми та пластику із суміші водню та оксиду вуглецю. Дослідники сподіваються, що їхнє відкриття допоможе знизити залежність промисловості від викопного палива.

Річ у тім, що олефіни, які отримують з нафти, є будівельними блоками для багатьох полімерів. Їх широко використовують у виробництві виробів із пластику та гуми. Але це збільшує вуглецевий слід усієї галузі, пише Independent.

До недавнього часу альтернативні методи були менш ефективними. Йдеться про такі методи, як використання суміші водню та оксиду вуглецю, званого синтез-газом, який отримують під час розкладання органічних речовин.

У рамках нового дослідження вчені створили інший метод, який дає змогу створювати синтез-газ із вугілля, біомаси або природного газу. Після чого його використовують для виробництва олефінів. Також учені з'ясували, що каталізатор на основі заліза підвищує ефективність виробництва олефінів із синтез-газу майже на 50%.

Відео дня

Вчені спиралися на показник економії атомів водню (ЕАВ), який допомагає оцінити ефективність використання атомів водню в реакції для отримання кінцевого продукту. У цьому випадку вищий показник ЕАВ передбачає більшу кількість продукту і менші втрати.

Попередні експерименти з виробництва олефінів із синтез-газу демонстрували низьку ЕАВ. Річ у тім, що як пробочний продукт утворювалася вода, яка видаляла водень, необхідний для виробництва олефінів.

Новий експеримент показав, що каталізатор може перетворювати воду, яка з'являється як побічний продукт реакції, на ще більшу кількість водню. За допомогою останнього можна виробляти ще більшу кількість олефінів.

"Це дослідження являє собою істотний прорив у підвищенні економії атомів водню під час конверсії синтез-газу", — пишуть автори дослідження.

Дослідники заявили, що загальний процес дав змогу скоротити витрату пари, утворення стічних вод і викиди CO2, пропонуючи екологічну альтернативу наявним процесам.

Нагадаємо, в надрах Землі виявлено величезні запаси чистого палива. Вчені вважають, що в надрах нашої планети ховаються трильйони тонн водню, але виявлено лише частину запасів цього важливого елемента, який дасть змогу відмовитися від викопного палива.