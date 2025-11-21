Астрономы обнаружили молодую галактику, которая "устроила истерику" в ранней Вселенной

Эта галактика меняет представление ученых о самых ранних галактиках во Вселенной. Звезды в этой галактике умирают почти сразу же после рождения.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружила яркую молодую галактику в ранней Вселенной. Хотя это не самая ранняя из когда-либо обнаруженных галактик, она относится к первому поколению крупных галактик, которые появились после Большого взрыва. Эта галактика возникла, когда Вселенной было менее 500 миллионов лет. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Space.

Новая молодая галактика получила название SXDF-NB1006-2. Свет от нее летел к нам более 13 миллиардов лет. Из-за того, что галактика находится так далеко от нас, астрономы увидели ее такой, когда ей было всего 1-2 миллиона лет, что мало по космически меркам. Это значит, что эта галактика очень молодая.

По словам ученых, эта молодая галактика "устроила настоящую истерику". Расчеты показывают, что в ней каждый год формируются звезды со скоростью примерно 165 масс Солнца. Это более чем в 16 раз превышает скорость звездообразования в Млечном Пути. Из-за этого SXDF-NB1006-2 выглядит более яркой и излучает более голубой свет, чем более современная, спокойная галактика, такая как Млечный Путь.

Но это еще не все. Во время интенсивного образования звезд в таких галактиках формируется множество крупных, ярких звезд. Они выпускают очень мощное излучение и поток заряженных частиц, которые в тысячи раз превосходят излучение Солнца и солнечный ветер. И в то же время эти звезды живут недолго и умирают вскоре после рождения в виде взрыва гигантских сверхновых.

Вся эта звездная активность повышает температуру галактики и вызывает появление огромных выбросов газа из галактики. В случае SXDF-NB1006-2 астрономы выяснили, что скорость выброса газа составляет 500 километров в секунду, что в 3 раза превышает так называемую "скорость убегания" из галактики. Это значит, что этот газ никогда не вернется обратно.

Хотя астрономы обнаружили в галактике SXDF-NB1006-2 много молодых ярких звезд, она содержала больше тяжелых химических элементов, чем должно было быть, учитывая возраст звезд. Поскольку тяжелые химические элементы могли быть созданы только предыдущим поколением более старых звезд, астрономы решили, что они скрываются в ярком свете молодых звезд.

По словам ученых, из-за того, что газ стремительно выходит из галактики, она не сможет продолжать создавать звезды. Астрономы подсчитали, что эта галактика исчерпает свой газ всего за несколько сотен миллионов лет. Но эта галактика не станет "мертвой". В ней все еще будет формироваться звезды, хотя это будет происходить намного медленнее. При этом небольшие, звезды смогут существовать очень долго.

Но астрономы подозревают, что подобные молодые галактики с бурным ростом в ранней Вселенной могут эволюционировать в то, что известно как массивная спокойная галактика в современном космосе.

С помощью телескопа Уэбб астрономы обнаруживают галактики, которые ярче и крупнее, чем предполагают теории о росте галактик. SXDF-NB1006-2 также меняет нашей представление о о самых ранних галактиках во Вселенной.

