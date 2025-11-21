Астрономи виявили молоду галактику, яка "влаштувала істерику" в ранньому Всесвіті

Ця галактика змінює уявлення вчених про найбільш ранні галактики у Всесвіті. Зірки в цій галактиці вмирають майже відразу ж після народження.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили яскраву молоду галактику в ранньому Всесвіті. Хоча це не найраніша з коли-небудь виявлених галактик, вона належить до першого покоління великих галактик, які з'явилися після Великого вибуху. Ця галактика виникла, коли Всесвіту було менше 500 мільйонів років. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Space.

Нова молода галактика отримала назву SXDF-NB1006-2. Світло від неї летіло до нас понад 13 мільярдів років. Через те, що галактика розташована так далеко від нас, астрономи побачили її такою, коли їй було всього 1-2 мільйони років, що мало за космічними мірками. Це означає, що ця галактика дуже молода.

За словами вчених, ця молода галактика "влаштувала справжню істерику". Розрахунки показують, що в ній щороку формуються зірки зі швидкістю приблизно 165 мас Сонця. Це більш ніж у 16 разів перевищує швидкість зореутворення в Чумацькому Шляху. Через це SXDF-NB1006-2 має яскравіший вигляд і випромінює блакитніше світло, ніж сучасніша, спокійніша галактика, така як Чумацький Шлях.

Але це ще не все. Під час інтенсивного утворення зірок у таких галактиках формується безліч великих, яскравих зірок. Вони випускають дуже потужне випромінювання і потік заряджених частинок, які в тисячі разів перевершують випромінювання Сонця і сонячний вітер. І водночас ці зірки живуть недовго і вмирають незабаром після народження у вигляді вибуху гігантських наднових.

Уся ця зоряна активність підвищує температуру галактики і викликає появу величезних викидів газу з галактики. У випадку SXDF-NB1006-2 астрономи з'ясували, що швидкість викиду газу становить 500 кілометрів на секунду, що в 3 рази перевищує так звану "швидкість втечі" з галактики. Це означає, що цей газ ніколи не повернеться назад.

Хоча астрономи виявили в галактиці SXDF-NB1006-2 багато молодих яскравих зірок, вона містила більше важких хімічних елементів, ніж повинно було б бути, враховуючи вік зірок. Оскільки важкі хімічні елементи могли бути створені тільки попереднім поколінням старіших зірок, астрономи вирішили, що вони ховаються в яскравому світлі молодих зірок.

За словами вчених, через те, що газ стрімко виходить із галактики, вона не зможе продовжувати створювати зірки. Астрономи підрахували, що ця галактика вичерпає свій газ усього за кілька сотень мільйонів років. Але ця галактика не стане "мертвою". У ній все ще формуватимуться зірки, хоча це відбуватиметься набагато повільніше. При цьому невеликі, зірки зможуть існувати дуже довго.

Але астрономи підозрюють, що подібні молоді галактики з бурхливим зростанням у ранньому Всесвіті можуть еволюціонувати в те, що відомо як масивна спокійна галактика в сучасному космосі.

За допомогою телескопа Вебб астрономи виявляють галактики, які яскравіші і більші, ніж припускають теорії про зростання галактик. SXDF-NB1006-2 також змінює наше уявлення про про найбільш ранні галактики у Всесвіті.

