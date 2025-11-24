Расстановка сил на Земле: люди и скот захватили 98% всей массы наземных млекопитающих мира

Некогда дикие млекопитающие доминировали в царстве млекопитающих, однако сегодня расстановка сил на планете изменилась. Результаты указывают на то, что всего 10 видов составляют почти половину массы всех диких млекопитающих на планете.

За миллиарды лет истории наша планета успела стать домом для невероятного количества видов. В прошлом дикие млекопитающие, как известно, доминировали в царстве млекопитающих. Однако сегодня это не так: ученые обнаружили, что люди и домашний скот составляют 98% массы наземных млекопитающих мира, в то время как дикие наземные млекопитающие составляют всего 2% от общего количества, пишет Our World in Data.

Однако, по словам ученых, важна не только общая численность диких млекопитающих, но также и наличие широкого спектра различных процветающих млекопитающих. Если мы хотим понять глобальное биоразнообразие планеты и то, как оно меняется, мы не можем обращать внимание лишь на количество — состав диких млекопитающих мира также невероятно важен.

В новом анализе ученые использовали масштабное исследование Лиора Гринспуна и его коллег. В ходе исследования ученые количественно оценили распределение диких млекопитающих, использовав несколько показателей, в том числе:

размер популяции;

общая масса различных животных.

Результаты исследования подтверждают, что мелкие млекопитающие, такие как крысы, белки и летучие мыши, имеют наибольшую численность популяции. По численности грызуны и летучие мыши составляют более 90% млекопитающих. Однако результаты, касающиеся биомассы, весьма неожиданны.

Чтобы составить полную картину распространения диких млекопитающих в мире, ученые использовали сочетание экспертных оценок хорошо изученных видов и моделей для определения численности популяций менее известных видов. Отметим, что анализ имеет значительное количество приблизительных данных, но ученые считают, что он все же предоставляет полезную информацию о размерах различных групп и видов.

Данные указывают на то, что с точки зрения биомассы, именно парнокопытные — в основном олени и кабаны — доминируют в царстве животных. На самом деле, они составляют половину от общей численности.

Грызуны, которые по отдельности крошечные по сравнению с большинством других млекопитающих, все же составляют 16% благодаря большой численности их популяций. Слоны, самые крупные наземные млекопитающие, составляют 8%, за ними следуют сумчатые — кенгуру, коалы и вомбаты. Летучие мыши удивили ученых: команда не ожидала, что общий вес летучих мышей в мире сопоставим с весом слонов или более чем вдвое превышает вес всех львов, тигром, медведей и других хищников.

Всего 10 видов составляют около 40% биомассы диких наземных млекопитающих. Сегодня в мире насчитывается около 6500 видов наземных млекопитающих. Всего десять из них — 0,15% видов — составляют около 40% биомассы диких млекопитающих. Остальные 99,85% видов составляют оставшиеся 60%.

Как и следовало ожидать, лидерами являются виды оленей, лосей и кабанов, а также кенгуру и слоны. Таким образом ученые наглядно показали, как люди не просто сократили, но буквально изменили царство диких млекопитающих.

