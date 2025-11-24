Розстановка сил на Землі: люди і худоба захопили 98% усієї маси наземних ссавців світу

Колись дикі ссавці домінували в царстві ссавців, проте сьогодні розклад сил на планеті змінилася. Результати вказують на те, що всього 10 видів становлять майже половину маси всіх диких ссавців на планеті.

За мільярди років історії наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів. У минулому дикі ссавці, як відомо, домінували в царстві ссавців. Однак сьогодні це не так: учені виявили, що люди й домашня худоба становлять 98% маси наземних ссавців світу, тоді як дикі наземні ссавці становлять лише 2% від загальної кількості, пише Our World in Data.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Однак, за словами вчених, важлива не тільки загальна чисельність диких ссавців, але також і наявність широкого спектра різних ссавців, що процвітають. Якщо ми хочемо зрозуміти глобальне біорізноманіття планети та те, як воно змінюється, ми не можемо звертати увагу лише на кількість — склад диких ссавців світу також неймовірно важливий.

Відео дня

У новому аналізі вчені використовували масштабне дослідження Ліора Грінспуна і його колег. Під час дослідження вчені кількісно оцінили розподіл диких ссавців, використавши кілька показників, зокрема:

розмір популяції;

загальна маса різних тварин.

Результати дослідження підтверджують, що дрібні ссавці, такі як щури, білки та кажани, мають найбільшу чисельність популяції. За чисельністю гризуни та кажани становлять понад 90% ссавців. Однак результати, що стосуються біомаси, вельми несподівані.

Щоб скласти повну картину поширення диких ссавців у світі, науковці використовували поєднання експертних оцінок добре вивчених видів і моделей для визначення чисельності популяцій менш відомих видів. Зазначимо, що аналіз має значну кількість приблизних даних, але науковці вважають, що він все ж таки надає корисну інформацію про розміри різних груп і видів.

Дані вказують на те, що з погляду біомаси, саме парнокопитні — здебільшого олені та кабани — домінують у царстві тварин. Насправді вони становлять половину від загальної чисельності.

Гризуни, які окремо крихітні порівняно з більшістю інших ссавців, все ж таки становлять 16% завдяки великій чисельності їхніх популяцій. Слони, найбільші наземні ссавці, становлять 8%, за ними йдуть сумчасті — кенгуру, коали та вомбати. Кажани здивували вчених: команда не очікувала, що загальна вага кажанів у світі порівнянна з вагою слонів або більш ніж удвічі перевищує вагу всіх левів, тигрів, ведмедів та інших хижаків.

Усього 10 видів становлять близько 40% біомаси диких наземних ссавців. Сьогодні у світі налічується близько 6500 видів наземних ссавців. Лише десять із них — 0,15% видів — становлять близько 40% біомаси диких ссавців. Решта 99,85% видів становлять решту 60%.

Як і слід було очікувати, лідерами є види оленів, лосів і кабанів, а також кенгуру і слони. Таким чином вчені наочно показали, як люди не просто скоротили, але буквально змінили царство диких ссавців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені з'ясували, хто був одним із перших справжніх хижаків на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що "загублений світ" ранніх предків знайдено в молекулах жиру віком мільярд років.