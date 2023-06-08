Перші хижаки Землі. "Загублений світ" ранніх предків знайдено у молекулах жиру віком мільярд років

Дослідники вважають, що ці організми могли формувати місцеві екосистеми в середні віки планети.

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Дослідники вивчили скам'янілі молекули, що застрягли в породі, що утворилася на дні нинішньої Північної території Австралії близько 1,6 мільярда років тому. Усередині молекул вчені виявили первинні хімічні ознаки, що натякають на те, що вони натрапили на щось важливе — наприклад, сліди перших хижаків, які жили на Землі, пише IFLScience.

Команда з Австралійського національного університету (ANU) вивчила скам'янілі жири й виявила цілу спільноту, невідомих раніше організмів, які, ймовірно, формували екосистеми Землі в її середні віки. Передбачається, що їх було багато у морських екосистемах.

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За словами першого автора дослідження, Йохена Брокса, дослідникам важко уявити, як могли б виглядати ці загадкові організми, проте достеменно відомо, що вони були значно складнішими, ніж бактерії. Також дослідники вважають, що вони використовували ці особливості у своїх цілях – передбачається, що саме вони були першими хижаками на Землі, які полювали та пожирали бактерії.

Результати аналізів показали, що виявлені організми належать до групи еукаріотів, які є масивними парасольками. Однак вони сильно відрізнялися від сучасної групи цих організмів, оскільки еволюціонували на Землі — планеті, на якій на той момент було надзвичайно мало кисню.

Дослідники зазначають, що може здатися дивним, чому вони шукають підказки про минуле Землі саме у молекулах жиру. Однак, за словами співавтора дослідження, Бенджаміна Неттерсхаймі з Бременського університету, це навпаки — цілком логічно. Річ у тому, що майже всі еукаріоти біосинтезують стероїди, такі як холестерин, який виробляється людьми та більшістю інших тварин. Попри те, що холестерин отримав не найкращу репутацію серед людей, ці молекули відіграють важливу роль у мембранах еукаріотичних клітин – допомагають виконувати різні функції. Таким чином, вивчаючи скам'янілі стероїди у древніх породах, вчені можуть пролити світло на еволюцію складнішого життя Землі.

Результати дослідження свідчать, що біомаркери, виявлені у молекулах жиру можуть сягати одного спільного предка всіх ліній рослин, тварин і грибів — LECA. За словами співавтора дослідження Крістіана Халлманна, родзинкою даного відкриття є не просто розширення поточного "молекулярного запису еукаріотів". Дослідники вважають, що це допоможе пролити світло на те, як життя на Землі розвивалося мільярди років тому.

Спроби вивчити древні мікробні світи планети — завдання не з легких. Однак подібні відкриття, по суті, наближають нас до простежування наших коренів та мікроскопічних еукаріотів, які жили на той час.

Раніше Фокус писав про те, що життя на Землі з'являлося неодноразово: що кажуть вчені.