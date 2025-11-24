Скрытая защита от деменции: назван молочный продукт, снижающий риск развития заболевания

Лекарства от деменции не существует, однако ученые то и дело расширяют список факторов, влияющих на риск развития заболевания в будущем. Теперь, в новом исследовании, ученые обнаружили связь между деменцией и употреблением сыра.

Несмотря на то, что ученым так и не удалось изобрести лекарства от деменции, с каждым годом нам удается узнать все больше о факторах, повышающих риск развития заболевания. Среди них: физические упражнения, питание, употребление алкоголя, круг общения и даже то, как мы слушаем музыку. Теперь ученые добавили к списку еще один фактор — употребление сыра, пишет Science Alert.

В новом исследовании японские ученые обследовали 7914 человек в возрасте 65 лет и старше. Половина опрошенных сообщили, что едят сыр не реже одного раза в неделю, а другая половина — что не едят его вообще.

Ученые в течение трех лет наблюдали за здоровьем участников и результаты, опубликованные в журнале Nutrients, показали: в группе, употреблявшей сыр, деменция развилась у 134 человек — 3,4%; среди тех, кто воздерживался от сыра — у 176 человек, 4,5%. Это составляет примерно 10–11 дополнительных случаев на каждую 1000 человек.

По словам соавтора исследования Сынвона Чона из Университета Ниими в Японии, несмотря на то, что разница незначительна и демонстрирует скорее ассоциацию, чем причинно-следственную связь, она дополняет то, что ученым уже известно о питании и деменции, а также о том, как пищевые привычки связаны с физическим и психическим здоровьем в целом. Результаты нового анализа также согласуются с предыдущими наблюдательными данными, связывающими потребление молочных продуктов с когнитивным здоровьем.

Авторы признают, что эффект невелик для каждого отдельно взятого человека, в масштабах популяции, особенно в странах с низким потреблением сыра, такие различия могут внести значительный вклад в стратегии профилактики деменции.

Отметим, что авторы работы также учли несколько факторов, способных повлиять на риск развития деменции, в том числе:

пол;

возраст;

уровень образования;

доход.

В последующем анализе ученые также контролировали здоровое питание: люди, воздерживающиеся от сыра, как правило, придерживались менее здорового рациона, что могло способствовать этой связи. В данном анализе связь оказалась менее выраженной, но все же значимой.

Простыми словами, ученые полагают, что сыр, вероятно, способен предотвращать развитие деменции. Исследователи не изучали это специально, но предыдущие исследования дают некоторые подсказки относительно того, что может происходить.

Известно, что сыр содержит питательные вещества, известные своим благотворным влиянием на здоровье мозга, включая витамин К. Он также богат полезными бактериями для кишечника, и многие предыдущие исследования выявили связь между здоровьем кишечника и деменцией.

Также имеются убедительные доказательства того, что ферментированные молочные продукты, такие как сыр, полезны для сердца, а здоровье сердца давно считается важным фактором риска развития деменции. Как это часто бывает с деменцией, вероятно, существует множество различных факторов, действующих совместно.

