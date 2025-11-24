Прихований захист від деменції: названо молочний продукт, що знижує ризик розвитку захворювання

Ліків проти деменції не існує, проте вчені раз у раз розширюють список чинників, що впливають на ризик розвитку захворювання в майбутньому. Тепер, у новому дослідженні, вчені виявили зв'язок між деменцією і вживанням сиру.

Попри те, що вченим так і не вдалося винайти ліки проти деменції, з кожним роком нам вдається дізнатися дедалі більше про фактори, що підвищують ризик розвитку захворювання. Серед них: фізичні вправи, харчування, вживання алкоголю, коло спілкування і навіть те, як ми слухаємо музику. Тепер учені додали до списку ще один фактор — вживання сиру, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні японські вчені обстежили 7914 осіб віком 65 років і старше. Половина опитаних повідомили, що їдять сир не рідше одного разу на тиждень, а інша половина — що не їдять його взагалі.

Відео дня

Учені протягом трьох років спостерігали за здоров'ям учасників, і результати, опубліковані в журналі Nutrients, показали: у групі, що вживала сир, деменція розвинулася у 134 осіб — 3,4%; серед тих, хто утримувався від сиру — у 176 осіб, 4,5%. Це становить приблизно 10-11 додаткових випадків на кожну 1000 осіб.

За словами співавтора дослідження Синвона Чона з Університету Ніімі в Японії, попри те, що різниця є незначною та демонструє скоріше асоціацію, аніж причинно-наслідковий зв'язок, вона доповнює те, що вченим уже відомо про харчування та деменцію, а також про те, як харчові звички пов'язані з фізичним та психічним здоров'ям загалом. Результати нового аналізу також узгоджуються з попередніми спостережними даними, що пов'язують споживання молочних продуктів із когнітивним здоров'ям.

Автори визнають, що ефект невеликий для кожної окремо взятої людини, у масштабах популяції, особливо в країнах із низьким споживанням сиру, такі відмінності можуть зробити значний внесок у стратегії профілактики деменції.

Зазначимо, що автори роботи також врахували кілька факторів, здатних вплинути на ризик розвитку деменції, зокрема:

стать;

вік;

рівень освіти;

дохід.

У подальшому аналізі вчені також контролювали здорове харчування: люди, які утримуються від сиру, як правило, дотримувалися менш здорового раціону, що могло сприяти цьому зв'язку. У цьому аналізі зв'язок виявився менш вираженим, але все ж значущим.

Простими словами, вчені вважають, що сир, ймовірно, здатний запобігати розвитку деменції. Дослідники не вивчали це спеціально, але попередні дослідження дають деякі підказки щодо того, що може відбуватися.

Відомо, що сир містить поживні речовини, відомі своїм цілющим впливом на здоров'я мозку, включно з вітаміном К. Він також багатий на корисні бактерії для кишківника, і багато попередніх досліджень виявили зв'язок між здоров'ям кишківника і деменцією.

Також є переконливі докази того, що ферментовані молочні продукти, як-от сир, корисні для серця, а здоров'я серця давно вважається важливим фактором ризику розвитку деменції. Як це часто буває з деменцією, ймовірно, існує безліч різних чинників, що діють спільно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чи зустрічалася серед стародавніх греків і римлян хвороба Альцгеймера.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили ще одну причину розвитку деменції.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.