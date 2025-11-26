За утреннюю чашку кофе мы должны благодарить динозавров: их вымирание не пропало даром

История многих любимых блюд и напитков современных людей восходит к самому разрушительному событию на Земле. Речь идет о падении астероида, который уничтожил динозавров около 66 млн лет назад.

“Исчезновение динозавров привело к изменению структуры леса: вместо редкого полога леса образовался более густой тропический лес. Такая среда предоставила новые возможности растениям, которые росли лианами, обвивающимися вокруг стволов деревьев, включая виноград и бобовые”, - говорит палеоботаник и руководитель коллекции ископаемых растений Чикагского музея естественных наук Майк Донован, пишет Popular Science.

Гигантский астероид около 66 млн лет назад упал в современный Мексиканский залив, положив конец эпохе нептичьих динозавров. Мел-палеогеновое вымирание уничтожило как минимум три четверти всех видов, среди которых были и динозавры. Но рептилии и животные были не единственным вымершим видом. Также исчезло множество видов флоры из глобальных экосистем. Но эти экологические пробелы не остались бесплодными надолго.

“Многие растения, появившиеся после вымирания динозавров, являются основой пищевой цепи. Они составляют огромную часть нашего рациона, используются в производстве строительных материалов и фармацевтических препаратов. По сути, мы не смогли бы выжить без них”, - добавляет Донован.

К примеру, стручковая фасоль, ямс, кофе, какао и другие растения начали развиваться только после того, как с лица Земли была стерта ее мегафауна. Это дало растениям пространство для процветания на территории, которая преобразилась в тропические леса.

Как и динозавры, предки современных растений сохранились в вид ископаемых окаменелостей в геологической летописи.

“Окаменелости растений того времени показывают нам, как эволюционировали эти современные растения – откуда они взялись, как менялись с течением времени. Из них мы также можем узнать, как растения могут реагировать на будущие изменения окружающей среды, заглянув в прошлое”, - подытожил ученый.

Напомним, ученые считают, что 66 млн лет назад динозавров убило нечто другое. Исследователи разработали новую симуляцию, которая использовала более 300 000 разнообразных сценариев, чтобы узнать правду.