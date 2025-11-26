За ранкову чашку кави ми маємо дякувати динозаврам: їхнє вимирання не минуло дарма

Історія багатьох улюблених страв і напоїв сучасних людей сходить до найбільш руйнівної події на Землі. Йдеться про падіння астероїда, який знищив динозаврів близько 66 млн років тому.

"Зникнення динозаврів призвело до зміни структури лісу: замість рідкої пагони утворився більш густий тропічний ліс. Таке середовище надало нові можливості рослинам, які росли ліанами, що обвивалися навколо стовбурів дерев, включно з виноградом і бобовими", — каже палеоботанік і керівник колекції викопних рослин Чиказького музею природничих наук Майк Донован, пише Popular Science.

Гігантський астероїд близько 66 млн років тому впав у сучасну Мексиканську затоку, поклавши край епосі непташиних динозаврів. Крейдово-палеогенове вимирання знищило щонайменше три чверті всіх видів, серед яких були й динозаври. Але рептилії та тварини були не єдиним вимерлим видом. Також зникло безліч видів флори з глобальних екосистем. Але ці екологічні прогалини не залишилися безплідними надовго.

"Багато рослин, що з'явилися після вимирання динозаврів, є основою харчового ланцюга. Вони становлять величезну частину нашого раціону, використовуються у виробництві будівельних матеріалів і фармацевтичних препаратів. По суті, ми не змогли б вижити без них", — додає Донован.

Приміром, стручкова квасоля, ямс, кава, какао та інші рослини почали розвиватися тільки після того, як з лиця Землі було стерто її мегафауну. Це дало рослинам простір для процвітання на території, яка перетворилася на тропічні ліси.

Як і динозаври, предки сучасних рослин збереглися у вигляді викопних скам'янілостей у геологічному літописі.

"Скам'янілості рослин того часу показують нам, як еволюціонували ці сучасні рослини — звідки вони взялися, як змінювалися з плином часу. З них ми також можемо дізнатися, як рослини можуть реагувати на майбутні зміни довкілля, зазирнувши в минуле", — підсумував учений.

Нагадаємо, вчені вважають, що 66 млн років тому динозаврів убило щось інше. Дослідники розробили нову симуляцію, яка використовувала понад 300 000 різноманітних сценаріїв, щоб дізнатися правду.