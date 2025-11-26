В 32 мы все еще дети: названы 5 стадий развития мозга человека (фото)

Если вам чуть за 30, и вы все еще не чувствуете себя взрослым, вы, вероятно, правы, поскольку ученые только что обнаружили, что «юношеский» период развития человеческого мозга длится до 32 лет.

В новом исследовании, проведенном командой из Кембриджского университета, ученые сравнили результаты сканирования мозга 3802 человек в возрасте от 0 до 90 лет. Результаты анализа показали, что средняя жизнь человека делится на четыре ключевых "поворотных момента" между пятью ключевыми стадиями: детство, юность, зрелость, раннее старение и позднее старение, пишет Daily Mail.

По словам ведущего автора исследования, доктора Алексы Моусли, если вам чуть за 30, и вы все еще не чувствуете себя взрослым, на самом деле нормально, поскольку ученые обнаружили, что "юношеский" период человека длится до 32 лет. Результаты указывают на то, что мозг проходит естественный переход примерно с началом полового созревания, которое длится до начала 30 лет. Любопытно, что это возрастное окно на самом деле выходит за рамки того, что многие считают "юностью".

Исследователи теперь считают, что требуется почти три десятилетия перестройки, чтобы наш мозг в конце концов достиг своей взрослой формы. После того как нам исполняется 35 лет, наш интеллект и личность достигают стабильного "плато".

По словам доктора Моусли, они с коллегами использовали тип сканирования мозга, известный как диффузионная МРТ. Это сканирование позволяет изучить движение молекул воды по мозгу, чтобы в результате составить карту нейронных связей в мозговой ткани.

В ходе исследования ученые обработали тысячи сканирований и обнаружили, что нейронные связи человеческого мозга проходят пять основных этапов:

от 0 до 9 лет — детский возраст;

от 9 до 32 лет — период юности;

от 32 до 66 лет — взрослая жизнь;

от 66 до 83 лет — ранняя стадия старения;

от 83 до 90 лет — позднее старение.

Фаза детства

В возрасте от 0 до 9 лет наш мозг претерпевает масштабную перестройку и развитие. Что наиболее важно, мозг проходит быстрый процесс, известный как "консолидация сетей", в ходе которого избыточные синапсы, связи между нейронами, сокращаются, и выживают только самые активные.

В этот период наружное серое вещество и внутреннее белое вещество увеличиваются в объеме, а характерные гребни на внешней поверхности мозга стабилизируются. Отметим, что белое вещество для коммуникации внутри мозга и помогает обрабатывать информацию, поступающую от органов чувств. В то же время серое вещество, составляющее наружный слой, называемый корой, отвечает за процессы более высокого уровня, такие как память, эмоции и принятие решений.

В возрасте около 9 лет наш мозг начинает переживать первый важный поворотный момент, характеризующийся "скачкообразным изменением" когнитивных способностей.

На первом этапе, в детстве, мозг быстро консолидирует связи между различными нейронами Фото: University of Cambridge

Фаза юности

В возрасте от девяти до 32 лет мозг вступает в период, известный как "юность". По словам ученых, пока белое вещество мозга продолжает расти, самые значительные изменения происходят на уровне связей между нейронами.

По словам доктора Моусли, в подростковом возрасте архитектура мозга становится все более совершенной и эффективной. По сути, эффективность работы мозга подобна тому, как можно представить себе эффективный путь между двумя точками: короткий и прямой. Когда формируются или укрепляются короткие пути, обеспечивающие связь между областями мозга, мозг становится более эффективным.

Эпоха юности характеризуется эффективными связями как внутри отдельных областей, так и во всем мозге, что связано с повышением когнитивных способностей. Эти изменения, как показывают данные, достигают своего пика в начале 30-х годов, что, по словам авторов исследования, является "самым сильным топологическим поворотным моментом" в нашей жизни.

С другой стороны подростковый возраст также связан с заметным ростом распространенности расстройств психического здоровья. По словам старшего автора исследования, профессора Дункана Астла, многие нарушения нейроразвития, психического здоровья и неврологические заболевания связаны со структурой мозга.

Период, известный как "юность" (на фото), длится от девяти до 32 лет и является наиболее активным периодом развития Фото: University of Cambridge

Взрослая жизнь

В возрасте от 32 до 66 лет человеческий мозг вступает в эпоху "взрослой жизни" – самую продолжительную из всех эпох мозга. В это время эффективность работы человеческого мозга снижается, а его структура стабилизируется, усиливая "сегрегацию" по мере того, как области мозга становятся более обособленными.

Предыдущие исследования указывают на то, что это соответствует "плато в развитии интеллекта и личности", хотя причины этого изменения не совсем ясны.

В период "взрослости" (на фото) структура мозга стабилизируется, а наша личность и интеллект достигают "плато" Фото: University of Cambridge

Раннее старение

С 66 лет человеческий мозг вступает в стадию "раннего старения", которая является самым мягким переходным периодом и характеризуется постепенным снижением межклеточных связей и деградацией белого вещества мозга.

По словам доктора Моусли, в этом возрасте люди, как правило, сталкиваются с повышенным риском развития различных заболеваний, способных поражать мозг.

После достижения зрелого возраста, примерно в 66 лет, мы вступаем в стадию, известную как "раннее старение" Фото: University of Cambridge

Позднее старение

В возрасте 83 лет человеческий мозг вступает в эпоху "позднего старения". Этот период характеризуется резким снижением межклеточных связей во всем мозге, и мы начинаем больше полагаться на определенные области.

Считается, что эта возросшая зависимость — прямое следствие утраты мозгом связей, сформированных в подростковом возрасте.

Последняя стадия, известная как "позднее старение" (на фото), начинается примерно в 83 года и связана с ухудшением связей между различными областями мозга Фото: University of Cambridge

