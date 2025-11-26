У 32 ми все ще діти: названо 5 стадій розвитку мозку людини (фото)

Якщо вам трохи за 30, і ви все ще не почуваєтеся дорослим, ви, ймовірно, маєте рацію, оскільки вчені щойно виявили, що "юнацький" період розвитку людського мозку триває до 32 років.

У новому дослідженні, проведеному командою з Кембридзького університету, вчені порівняли результати сканування мозку 3802 осіб віком від 0 до 90 років. Результати аналізу показали, що середнє життя людини ділиться на чотири ключові "поворотні моменти" між п'ятьма ключовими стадіями: дитинство, юність, зрілість, раннє старіння і пізнє старіння, пише Daily Mail.

За словами провідної авторки дослідження, докторки Алекси Моуслі, якщо вам трохи за 30, і ви все ще не почуваєтеся дорослим, насправді нормально, оскільки вчені виявили, що "юнацький" період людини триває до 32 років. Результати вказують на те, що мозок проходить природний перехід приблизно з початком статевого дозрівання, яке триває до початку 30 років. Цікаво, що це вікове вікно насправді виходить за рамки того, що багато хто вважає "юністю".

Дослідники тепер вважають, що потрібно майже три десятиліття перебудови, щоб наш мозок врешті-решт досяг своєї дорослої форми. Після того як нам виповнюється 35 років, наш інтелект і особистість досягають стабільного "плато".

За словами доктора Моуслі, вони з колегами використовували тип сканування мозку, відомий як дифузійна МРТ. Це сканування дає змогу вивчити рух молекул води по мозку, щоб у результаті скласти карту нейронних зв'язків у мозковій тканині.

Під час дослідження вчені обробили тисячі сканувань і виявили, що нейронні зв'язки людського мозку проходять п'ять основних етапів:

від 0 до 9 років — дитячий вік;

від 9 до 32 років — період юності;

від 32 до 66 років — доросле життя;

від 66 до 83 років — рання стадія старіння;

від 83 до 90 років — пізнє старіння.

Фаза дитинства

У віці від 0 до 9 років наш мозок зазнає масштабної перебудови й розвитку. Що найбільш важливо, мозок проходить швидкий процес, відомий як "консолідація мереж", під час якого надлишкові синапси, зв'язки між нейронами, скорочуються, і виживають тільки найактивніші.

У цей період зовнішня сіра речовина і внутрішня біла речовина збільшуються в об'ємі, а характерні гребені на зовнішній поверхні мозку стабілізуються. Зазначимо, що біла речовина слугує для комунікації всередині мозку та допомагає обробляти інформацію, що надходить від органів чуття. Водночас сіра речовина, що становить зовнішній шар, званий корою, відповідає за процеси вищого рівня, такі як пам'ять, емоції та ухвалення рішень.

У віці близько 9 років наш мозок починає переживати перший важливий поворотний момент, що характеризується "стрибкоподібною зміною" когнітивних здібностей.

На першому етапі, у дитинстві, мозок швидко консолідує зв'язки між різними нейронами Фото: University of Cambridge

Фаза юності

У віці від дев'яти до 32 років мозок вступає в період, відомий як "юність". За словами вчених, поки біла речовина мозку продовжує рости, найзначніші зміни відбуваються на рівні зв'язків між нейронами.

За словами доктора Моуслі, у підлітковому віці архітектура мозку стає дедалі досконалішою та ефективнішою. По суті, ефективність роботи мозку подібна до того, як можна уявити собі ефективний шлях між двома точками: короткий і прямий. Коли формуються або зміцнюються короткі шляхи, що забезпечують зв'язок між областями мозку, мозок стає більш ефективним.

Епоха юності характеризується ефективними зв'язками як усередині окремих областей, так і в усьому мозку, що пов'язано з підвищенням когнітивних здібностей. Ці зміни, як показують дані, досягають свого піка на початку 30-х років, що, за словами авторів дослідження, є "найсильнішим топологічним поворотним моментом" у нашому житті.

З іншого боку підлітковий вік також пов'язаний із помітним зростанням поширеності розладів психічного здоров'я. За словами старшого автора дослідження, професора Дункана Астла, багато порушень нейророзвитку, психічного здоров'я та неврологічних захворювань пов'язані зі структурою мозку.

Період, відомий як "юність" (на фото), триває від дев'яти до 32 років і є найбільш активним періодом розвитку Фото: University of Cambridge

Доросле життя

У віці від 32 до 66 років людський мозок вступає в епоху "дорослого життя" — найтривалішу з усіх епох мозку. У цей час ефективність роботи людського мозку знижується, а його структура стабілізується, посилюючи "сегрегацію" в міру того, як ділянки мозку стають більш відокремленими.

Попередні дослідження вказують на те, що це відповідає "плато в розвитку інтелекту та особистості", хоча причини цієї зміни не зовсім зрозумілі.

У період "дорослості" (на фото) структура мозку стабілізується, а наша особистість та інтелект досягають "плато" Фото: University of Cambridge

Раннє старіння

З 66 років людський мозок вступає в стадію "раннього старіння", яка є найм'якшим перехідним періодом і характеризується поступовим зниженням міжклітинних зв'язків і деградацією білої речовини мозку.

За словами доктора Моуслі, у цьому віці люди, як правило, стикаються з підвищеним ризиком розвитку різних захворювань, здатних вражати мозок.

Після досягнення зрілого віку, приблизно в 66 років, ми вступаємо в стадію, відому як "раннє старіння" Фото: University of Cambridge

Пізнє старіння

У віці 83 років людський мозок вступає в епоху "пізнього старіння". Цей період характеризується різким зниженням міжклітинних зв'язків у всьому мозку, і ми починаємо більше покладатися на певні ділянки.

Вважається, що ця збільшена залежність — прямий наслідок втрати мозком зв'язків, сформованих у підлітковому віці.

Остання стадія, відома як "пізнє старіння" (на фото), розпочинається приблизно у 83 роки і пов'язана з погіршенням зв'язків між різними областями мозку Фото: University of Cambridge

