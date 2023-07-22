Може грати в пінг-понг: учені створили перший у світі чип із людським мозком (відео)

Під час експерименту вчені з університету Монаша імплантували в електроди чипа 800 тисяч клітин мозку людини і миші. Цей "гібридний мозок" виявився таким, що навчається.

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В Австралії вченим вдалося створити електронний чип із клітинами людського мозку. Про це повідомляє Tom's Hardware.

Свою розробку група дослідників з університету Монаша назвала DishBrain. У його електроди вживили 800 тисяч клітин мозку людини і миші. Під час експерименту незвичайний "мозок" вчені навчили грати в гру Pong, яку він освоїв за п'ять хвилин.

Для цього вчені скористалися тим, що мікроелектроди DishBrain уже могли зчитувати активність клітин мозку і стимулювати їх електричними сигналами. Таким чином, коли "електромозок" правильно взаємодіяв з ракеткою, експериментатори заохочували його. А, якщо в грі було зроблено промах, клітини отримували непередбачуваного впливу. Це перший випадок, коли клітини мозку, вирощені в лабораторії, отримали можливість не тільки відчувати світ, а й впливати на нього.

Науковий керівник групи досліджень уже заявив, що можливості DishBrain можуть стати основою нового покоління машинного навчання, особливо коли воно буде втілене в автономних транспортних засобах, дронах і роботах.

Нагадаємо, у травні ЗМІ писали про те, що вчені розповіли, де і як наш мозок зберігає спогади. У новому дослідженні вони відповіли на головні запитання — як формується наша пам'ять і де вона "розташовується" в мозку.

А в лютому 2023 року стало відомо про те, що "мінімозок" людини помістили в щурів і змусили його реагувати на світло. Маленькі шматочки тканини людського мозку, трансплантовані щурам, пройшли важливий етап на шляху до нового способу лікування серйозних травм головного мозку.